Жители Петербурга за год увеличили зарплатные ожидания почти на 9 тыс. рублей

Жители Санкт-Петербурга по результатам октября желают в среднем получать порядка 68,4 тыс. рублей за месяц работы, что на 8440 рублей больше показателя за тот же месяц 2022 года, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Аналитики изучили размещенные на сайте резюме и те суммы, которые были указаны в них в качестве ожидаемого уровня заработной платы. В этом плане в лидерах специалисты таких профессиональных сфер, как «Высший и средний менеджмент» (147,3 тыс. рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (120 тыс. рублей) и «Строительство, недвижимость» (90 тыс. рублей).

В то же время у желающих работать в розничной торговле более скромные запросы, 50 тыс. рублей. Чуть выше ожидания у соискателей на позиции «Административного персонала», 55 тыс. рублей, и «Домашнего персонала», 57,5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перед началом зимы спрос на новых сотрудников возрос в Петербурге на 49% по сравнению с показателем за октябрь прошлого года.

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