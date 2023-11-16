Минтранс рассмотрит возможность частичного финансирования ВСМ из ФНБ

Средства Фонда национального благосостояние могут быть использованы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил журналистам замминистра транспорта Валентин Иванов. Минтранс может привлечь до 580 млрд руб. из ФНБ, рассказал он в кулуарах «Транспортной недели-2023». Об этом сообщает «Интерфакс».

Замминистра уточнил, что рассматриваются варианты и без привлечения средств ФНБ. Господин Иванов также подтвердил, что инвестиции в строительство магистрали оцениваются в 1,7 трлн руб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что строительство высокоскоростной магистрали, которая соединит Петербург и Москву, поддержали представители шести регионов, через которые пройдет железная дорога.

Проект высокоскоростной магистрали, по словам главы РЖД Олега Белозерова, планируется завершить к 2030 году. Поезда по таким дорогам следуют со скоростью от 200 до 400 км в час.

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