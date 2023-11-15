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Коммерсантъ FM
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Nitto ATP Finals в Турине (Италия). Групповой этап

Призовой фонд — $15 млн

Зеленая группа. Второй тур. Хольгер Руне (Дания, 8)—Стефанос Циципас (Греция, 6) 2:1, отказ. Янник Синнер (Италия, 4)—Новак Джокович (Сербия, 1) 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Положение в группе

И В П С Г

1. Синнер 2 2 0 4:1 32:26

2. Джокович 2 1 1 3:3 37:36

3. Руне 2 1 1 3:2 16:19

4. Хуркач 0 0 0 0:0 0:0

5. Циципас 2 0 2 0:4 8:12

Хуберт Хуркач (Польша) заменил снявшегося с турнира из-за травмы Циципаса.

Красная группа. Второй тур. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Андрей Рублев (Россия, 5) 7:5, 6:2.

И В П С Г

1. Алькарас 2 1 1 3:2 27:25

2. Медведев 1 1 0 2:0 12:6

3. Зверев 1 1 0 2:1 18:14

4. Рублев 2 0 2 0:4 13:25

Матч Даниил Медведев (Россия, 3)—Александр Зверев (Германия, 7).

  • Газета «Коммерсантъ» №213 от 16.11.2023, стр. 12

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