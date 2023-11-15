Nitto ATP Finals в Турине (Италия). Групповой этап
Призовой фонд — $15 млн
Зеленая группа. Второй тур. Хольгер Руне (Дания, 8)—Стефанос Циципас (Греция, 6) 2:1, отказ. Янник Синнер (Италия, 4)—Новак Джокович (Сербия, 1) 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).
Положение в группе
И В П С Г
1. Синнер 2 2 0 4:1 32:26
2. Джокович 2 1 1 3:3 37:36
3. Руне 2 1 1 3:2 16:19
4. Хуркач 0 0 0 0:0 0:0
5. Циципас 2 0 2 0:4 8:12
Хуберт Хуркач (Польша) заменил снявшегося с турнира из-за травмы Циципаса.
Красная группа. Второй тур. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Андрей Рублев (Россия, 5) 7:5, 6:2.
И В П С Г
1. Алькарас 2 1 1 3:2 27:25
2. Медведев 1 1 0 2:0 12:6
3. Зверев 1 1 0 2:1 18:14
4. Рублев 2 0 2 0:4 13:25
Матч Даниил Медведев (Россия, 3)—Александр Зверев (Германия, 7).