Российская нефть доползла до Карачи

По данным “Ъ”, РФ расширяет поставки нефти в Пакистан, отправив уже третью партию за год. Единственным поставщиком является «Сургутнефтегаз». Уже несколько месяцев РФ обсуждает долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. По мнению экспертов, из-за ограничений порта Карачи на прием крупных нефтяных танкеров поставки в Пакистан для российских компаний могут быть менее выгодными, чем в Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Сургутнефтегаз» отгрузил в начале ноября новую партию нефти из порта Усть-Луга в Пакистан в объеме около 100 тыс. тонн, следует из данных Kpler, которые есть в распоряжении “Ъ”. 7 ноября танкер Clyde Noble загружался в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Нефтекомпания начала поставки в мае, направив аналогичную по объемам партию нефти из Приморска в Карачи. Вторая партия была направлена компанией в августе для нужд крупнейшего в стране НПЗ компании Cnergyico Pk в провинции Белуджистан. Таким образом, пока «Сургутнефтегаз» остается единственным российским поставщиком нефти в Пакистан.

Преимущественно Пакистан потребляет сырье с Ближнего Востока, крупнейшими морскими экспортерами в эту страну являются Саудовская Аравия и ОАЭ. В среднем Саудовская Аравия поставляла в Пакистан ежемесячно около 110 тыс. баррелей в сутки (б/с), ОАЭ — 21 тыс. б/с. РФ же поставила примерно по 25 тыс. б/с в июне и октябре. При этом российские и пакистанские власти неоднократно обсуждали заключение долгосрочных контрактах на поставку нефти, а в сентябре Россия начала экспортировать в Пакистан и нефтепродукты. Так, министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в октябре допускал возможность импорта около 1 млн тонн российской нефти в год. «В этом году в июле мы впервые получили нефтяной груз из России. Мы думаем, что мы можем удовлетворить 10% наших потребностей в нефти за счет России. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить эту долю до 30%»,— цитировало чиновника агентство ТАСС. Предполагалось, что Пакистан будет рассчитываться за российское сырье в китайских юанях.

Привлекательность российских поставок для Пакистана заключается в том, что РФ из-за санкций вынуждена продавать свою нефть с дисконтом, а потеря европейского рынка увеличила затраты российских нефтекомпаний на фрахт танкеров. Крупнейшими импортерами морских партий нефти из РФ являются Индия и Китай, которые в наибольшей степени извлекли выгоду от дешевого российского сырья, дисконт на которое в начале года достигал около $40 за баррель. Тем не менее начиная с апреля дисконты стали резко сокращаться на фоне увеличения сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией, и в ноябре, по оценке Минфина РФ, дисконт Urals относительно Brent составлял уже около $9,4 за баррель.

По мнению собеседников “Ъ”, из-за ограничения в пропускной способности портов Пакистана по приему крупных танкеров поставки туда для российских компаний могут быть менее выгодными, нежели в соседнюю Индию. При экспорте нефти в Пакистан у российских нефтяных компаний два варианта, замечает Виктор Катона из Kpler: «Они могут направить объемы на контролируемые государством НПЗ, доступ к которым сильно ограничен из-за слабой пропускной способности порта Карачи. В Карачи выгрузка танкеров ограничена 50 тыс. тонн, и это вынуждает российских экспортеров прибегать к трансферам с судна на судно, что ухудшает экономику поставок». Второй вариант, продолжает он,— направлять нефть на частный НПЗ компании Cnergyico в Белуджистане, где преимущественно перерабатывается легкая эмиратская нефть Murban, которая блендируется с нефтью местной добычи.

Дмитрий Козлов