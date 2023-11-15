В Москве прошла Национальная духовная трапеза, участники которой подчеркнули важность миротворчества

В банкетном зале Crystal Ball Room башни «Око» в «Москва-Сити» 15 ноября при поддержке всех христианских конфессий России и администрации президента РФ состоялась Национальная духовная трапеза, в ходе которой политические, общественные, религиозные деятели, бизнесмены, дипломаты и чиновники обсуждали темы миротворчества и служения Богу. Организатор мероприятия — фонд «Национальная духовная трапеза», учредителями которого являются российские протестанты.

По словам президента фонда Андрея Гайдамаки, трапеза призвана «демонстрировать единство людей веры, чести и долга, и вбирающее в себя лучшие формы консерватизма и традиционных ценностей».

По словам начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского, мероприятие задумано как «противовес» ежегодному Национальному молитвенному завтраку в Вашингтоне, на котором ведущие мировые политики, бизнесмены, дипломаты и религиозные лидеры начиная с 1953 года встречаются с президентом США. «К нам будут приезжать представители стран БРИКС,— ожидает епископ.— Это уравновешенность, а не состязательность. У американцев участников 4 тыс. человек, а у нас — 300. Пока к нам не хотят приезжать, но так будет не всегда».

«В то время как мир переживает сильнейшие потрясения, только вера может помочь преодолеть нам трудности,— пояснил господин Гайдамака.— Люди, объединенные высшими целями и духовными ориентирами, становятся опорой для своих близких и общества в целом».

По словам организаторов, они хотели бы добиться взаимодействия между группами общественности, объединенными общими традиционными духовно-нравственными ценностями, чтобы содействовать «духовной дипломатии», межконфессиональному единству страны, духовному служению и созидательному предпринимательству.

«Когда люди перестают общаться, совместно молиться, то начинают вместо людей разговаривать между собой пушки, а потом и ракеты, но после ракет наступит тишина,— сказал начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.— Нужна ли нам такая тишина? Нет». По его словам, собрание такого рода будет способствовать тому, чтобы «мир, созданный волей Господа, не перестал существовать, а такая угроза есть»: «Каждый день мы видим все больше разрушений, и разрушения эти — дело рук человеческих». Господин Еремин призвал каждого верующего человека служить Богу на своем месте: «Надо отдавать служению Господу, служению обществу все свои силы и способности, Всевышний оценит нас по нашему труду».

Господин Гайдамака отметил важность миротворчества, примирения и любви к братьям. Господин Ряховский рассказал корреспонденту «Ъ», что протестанты активно участвуют в миротворчестве: «Мы говорим о миротворчестве с мировыми религиозными лидерами на разных уровнях, но при этом мы патриоты своей страны». Русскую православную церковь представлял митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, который говорил о необходимости примирения человека с Богом и человека с человеком и цитировал государственный гимн: «Хранимая Богом родная земля».

Павел Коробов