Предпринимателя настигла репутация

Кубанский предприниматель Александр Ярчук, входящий в «список Титова», не смог оспорить предписание Центробанка РФ о снижении его доли в уставном капитале Кубаньторгбанка с 49,7% до 10% из-за неудовлетворительной репутации бизнесмена. ЦБ в своем решении ссылался на установленный в ходе личного банкротства предпринимателя факт причинения им ущерба фирме «Гравитон». Александр Ярчук настаивал на том, что материалы банкротного дела не должны приниматься во внимание, так как банкротство прекращено. Однако арбитражные суды трех инстанций согласились с доводами ЦБ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ярчук не смог опровергнуть доводы ЦБ

Фото: moment-istini.com Александр Ярчук не смог опровергнуть доводы ЦБ

Фото: moment-istini.com

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу кубанского предпринимателя Александра Ярчука, который не согласен с предписанием, выданным Центробанком РФ о снижении его доли в уставном капитале Кубаньторгбанка с 49,7% до 10%. Материалы размещены в картотеке суда.

Предписание ЦБ появилось в 2020 году, в период рассмотрения дела о личном банкротстве господина Ярчука, в ходе которого был принят судебный акт о взыскании с него убытков, причиненных им фирме «Гравитон».

Речь шла о налоговом правонарушении, совершенном Александром Ярчуком в должности гендиректора ООО «Гравитон», в результате чего ФНС начислила компании штраф в сумме 300 тыс. руб.

ЦБ РФ квалифицировал информацию о взыскании убытков с Александра Ярчука, а также сам факт признания банкротом как свидетельства его неудовлетворительной деловой репутации, что не позволяет предпринимателю владеть более чем 10% акций банковской организации.

АО «Кубаньторгбанк» занимает 212-е место в банковской системе РФ по объему капитала (данные «РИА Рейтинг» на 1 октября 2023 года). Александр Ярчук вошел в число акционеров банка в 2014 году, изначально он сам и его компаньон Ризван Солтанов имели равные доли в уставном капитале банка.

Александр Ярчук с 2015 года находится за пределами РФ, он является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, которое в настоящее время рассматривает Прикубанский суд Краснодара. В 2019 году господин Ярчук был включен в «список Титова» ( в начале 2018 года бизнес-омбудсменом Борис Титов обнародовал список проживающих за границей российских предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и готовых вернуться на родину).

В октябре 2020 года Александр Ярчук был признан несостоятельным по иску краснодарского юриста Виктора Ларина, который купил у «Гравитона» право требования к Александру Ярчуку на 5 млн руб.

В ноябре 2021 года банкротство предпринимателя было прекращено, так как задолженность Ларину в сумме 5 млн руб. и 300 тыс. руб. ФНС была им погашена.

Собеседники «Ъ-Юг» в окружении Александра Ярчука утверждают, что уголовное преследование и попытка банкротства предпринимателя являются проявлением корпоративного конфликта с соучредителем бизнеса Ризваном Солтановым. При этом, по словам собеседников «Ъ-Юг», деятельность Кубаньторгбанка стабильна, корпоративные разногласия не влияют на устойчивость кредитной организации.

Роман Ряполов, представитель Александра Ярчука, считает, что необоснованно возбужденное, а затем прекращенное дело о банкротстве не должно иметь последствием сохранение ограничений для его доверителя. «ЦБ отказывается отменять ограничения в отношении голосующих акций нашего клиента, несмотря на признание незаконными обстоятельств, ставших основанием для их применения. Регулирование подобной ситуации законом прямо не предусмотрено, этот пробел требует устранения», — пояснил господин Ряполов.

Андрей И, управляющий партнер компании «Бендерский и партнеры», считает, что у Александра Ярчука мало шансов обжаловать судебные акты в ВС РФ. «Признание банкротом прямо предусмотрено в законе как один из случаев неудовлетворительной деловой репутации», — пояснил юрист.

Адвокат Роланд Зантарая, председатель московской коллегии адвокатов «Делоер», обращает внимание на то, что Александр Ярчук при обжаловании предписания ЦБ пропустил срок подачи жалобы, что стало для судов одним из оснований отказа. «Тем не менее определенные шансы на отмену решений в случае обращения в ВС у истца все еще остаются. Вопросы в данной ситуации вызывает решение об отказе регулятора отменить ранее выданные предписания в связи с прекращением процедуры банкротства в отношении истца и погашением задолженности перед его кредиторами», — считает господин Зантарая.

Анна Перова, Краснодар