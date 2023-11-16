Город повторит заморозку имущественного налога

Законодательное собрание Санкт-Петербурга единогласно одобрило в первом чтении продление налоговых льгот для бизнеса на следующий 2024 год. Планируется, что для организаций и физлиц, налоговая база которых исчисляется исходя из кадастровой стоимости, ставка на имущество сохранится на уровне 1,5% вместо 2%. Введение льгот в Смольном связывают с борьбой с санкционным давлением. Предложенное решение говорит о том, что власть слышит бизнес, однако в долгосрочной перспективе это ситуацию не поменяет, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инициативу внес в парламент губернатор города Александр Беглов. Законопроект предполагает также уменьшение суммы налога на имущество и в другом случае. На нее смогут рассчитывать те, у кого налоги вырастут на 20% и более после переоценки кадастровой стоимости недвижимости, запланированной с начала 2024 года. В случае принятия закона городской бюджет в 2024–2025 годах недополучит 18 млрд рублей. В комитете по финансам на заседании ЗакСа в ответ на вопросы депутатов заявили, что без переоценки жители бы заплатили в бюджет около 27 млрд рублей имущественного налога за 2023–2024 годы. «Данные преференции вводятся в целях сохранения уровня налоговой нагрузки в условиях нестабильной экономической ситуации, а также в целях нивелирования негативных последствий роста кадастровой стоимости»,— следует из пояснительной записки.

Во время заседания парламента депутат Александр Новиков («Справедливая Россия — За правду») заявил, что фракция поддержит любые законы, которые связаны с улучшением жизни бизнеса в Петербурге. Однако он отметил, что Смольный не анализирует достаточным образом свои предложения. «Правительство принимает свои различные постановления, а мы потом рядом законов компенсируем недочеты и недостатки этих положений. Сейчас точно так же. Происходит переоценка кадастровой стоимости, а потом только в Смольном понимают, что что-то делают не так»,— рассказал господин Новиков.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова согласилась со справедливороссом и добавила, что «нехорошие моменты в основном идут от Федерального собрания». Она связала это с тем, что именно Совет федерации одобряет Налоговый кодекс, согласно которому город должен проводить переоценку кадастровой стоимости ежегодно.

Эту переоценку в сентябре провело ГБУ «Городское управление кадастровой оценки». Кадастровая стоимость применяется при расчете налога на имущество. В результате переоценки здания в Петербурге выросли в цене в среднем в полтора раза: торговые площади — примерно вдвое, жилые — на 87%. Председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков связывал резкий рост кадастровой стоимости с другой методикой расчета, основанной на рыночном или сравнительном подходе, выросшими рыночными ценами на недвижимость и более точными сведениями об объектах недвижимости. По его словам, за последние пять лет затраты на строительство увеличились на 90–100%.

Месяцем ранее руководители крупных предпринимательских сетей города обратились к губернатору Александру Беглову и президенту России Владимиру Путину. Они просили повлиять на резкий рост имущественного налога, который должна вызвать переоценка кадастровой стоимости объектов. Подписи под обращением поставили президент ХК «Адамант» И. М. Лейтис, президент ГК «Империя» А. М. Фоменко, владелец ТРК «Южный Полюс» Б. В. Жуков, Н. В. Дариенко (ТРК «Европолис», ТРК «5 Озер»), М. С. Нилова (ТРК «Порт Находка»). После этого вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко объявил, что город заморозит рост имущественного налога: он вырастет не более чем на 20%. Игроки рынка, подписывающие обращение, называли тогда эту меру компромиссной, но временной.

Для участников рынка сохранение налоговых льгот является возможностью направить средства на развитие бизнеса, однако мера была ожидаемой, считают управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Учитывая, что изменения в расчете налога в зависимости от кадастровой стоимости затрагивает большое количество налогоплательщиков, решение, по сути, сглаживает градус напряжения в деловой среде»,— говорит эксперт. При этом, по его мнению, за год бизнесу будет трудно успеть решить внутренние проблемы: на фоне дорогих кредитов операционные возможности компаний будут нацелены на поддержание жизнеспособности. «Полагаю, что власти и дальше будут идти по пути минимизации налоговой нагрузки»,— заключает господин Жарский.

Предложенные меры не решают фундаментальной проблемы высоких налоговых ставок в отношении коммерческих объектов, считает партнер практики недвижимости и строительства юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. «Исторически текущие ставки не вызывали вопросов, но этот консенсус сложился на фоне заниженной кадастровой стоимости самих объектов,— говорит эксперт.— После переоценки многие собственники начали думать о продаже объектов или об отказе от расширения бизнеса, и это очень плохой сигнал для властей». На следующий год проблема будет решена таким образом, но это предельно узкий горизонт планирования. И если долгосрочное решение об общем снижении ставок не будет найдено, к этому вопросу придется вернуться и в следующем году, указывает господин Кузнеченков.

Полина Пучкова