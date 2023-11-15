Политех ждет китайцев

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Сианьский технологический университет (СТУ) официально открыли Совместный политехнический институт. На первом этапе на его базе по трем направлениям будут обучаться китайские студенты. Эксперты видят проект интересным и во многом прорывным, а заявленные направления обучения — крайне востребованными на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-СПб» в Политехе, в новом вузе на первом этапе будут обучаться только китайские студенты, 177 из них уже приступили к занятиям. Обучение будет проводиться на английском языке, длится оно четыре года: три в Китае и один (выпускной курс) в Петербурге.

Студенты будут обучаться по трем направлениям бакалавриата: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, материаловедение и технологии материалов, а также электроэнергетика и электротехника. Состав преподавателей смешанный: присутствуют как представители Политеха, так и Сианьского технологического университета.

Сотрудничество СПбПУ и СТУ началось в июне 2019 года, когда два университета открыли Центр стажировок «ТУ Сиань — Политех». В январе 2020 года прошли переговоры о возможности создания совместного российско-китайского института в соответствии с национальной программой развития образования Министерства образования КНР и грантового конкурса на «Создание совместных китайско-иностранных образовательных институтов» в структуре вузов Китая. В 2022 году в Министерстве образования КНР было подписано соглашение о создании совместного института на базе СТУ и СПбПУ.

Среди петербургских технических вузов совместный проект с Китаем также реализует Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), который 3 ноября открыл Совместный инженерный институт с Технологическим университетом в китайском Сюйчжоу. В 2023 году там будут обучаться 226 выпускников китайских школ по четырем программам бакалавриата: «Электротехнические системы и технологии», «Робототехника и инженерное дело», «Инженерия окружающей среды» и «Материаловедение и инженерное дело».

Студенты будут проходить обучение на базе Совместного инженерного института четыре года. На первом курсе базовые дисциплин будут преподаваться на китайском языке, параллельно студенты начнут изучать русский язык. С каждым семестром количество русскоязычных дисциплин, в том числе общие курсы истории российской государственности и культуры России, будет увеличиваться. Около 50% дисциплин будут преподавать преподаватели СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Выпускники Совместного института получат дипломы государственного образца СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Технологического университета Сюйчжоу.

По данным Минобра, общее число иностранцев, обучающихся в России, в 2022 году выросло в отношении год к году почти на 8,5% и превысило 350 тыс. человек.

По мнению доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова Максима Максимова, в данном контексте опыт питерского Политеха и Технологического университета Сиань выглядит интересным и во многом прорывным. География и стратегия обучения построены таким образом, что слушатели получают образование, не покидая родные места, что позволяет снизить стресс, повысить глубину и качество погружения в материал. Финальный год студенты проводят в России, будучи уже достаточно подкованными теоретически и практически и имеющими четкие ориентиры относительно своей образовательной и профессиональной траекторий развития.

«Заявленные направления (конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, материаловедение и технологии материалов, а также электроэнергетика и электротехника) представляются крайне востребованными как в общем контексте развития мировой экономики, так и в привязке к задачам, стоящим перед национальными экономиками России и КНР. Особенно актуальной подготовка таких специалистов видится в рамках партнерских программ, которые реализуются совместно РФ и Китаем»,— подчеркивает господин Максимов.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что инженерные профессии в нашей стране сейчас наиболее актуальны и востребованы, поэтому реализация таких образовательных проектов вполне логична, учитывая, что КНР — крупнейший внешнеэкономический партнер РФ в поставках оборудования и техники, которую необходимо обслуживать. Господин Солонников также добавил, что Китай заинтересован в российском рынке сбыта, поэтому КНР выгодно готовить совместных специалистов с Россией.

Владимир Колодчук