Строительство яхтенной марины в Геленджике завершат до конца года

Строительство яхтенной марины в Геленджике планируют завершить к концу 2023 года. Как сообщает пресс-служба единственного исполнителя проекта — ГК «Стройтрансгаз», сейчас строится комплексная система безопасности марины и проводится благоустройство территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яхтенная марина в Геленджике

Фото: ГК «Стройтрансгаз» Яхтенная марина в Геленджике

Фото: ГК «Стройтрансгаз»

«После ввода в эксплуатацию в морском порту г. Геленджик смогут находиться не менее 200 яхт. Реализация проекта благоприятно скажется на экономике города и качестве жизни населения, а также будет способствовать развитию морских транспортных путей прибрежного региона»,— отметили в ГК «Стройтрансгаз».

Объект строят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России». Заказчиком является ФГУП «Росморпорт».

На объекте уже обустроили причалы, выполнили берегоукрепление и дноуглубление акватории, а также создали искусственный земельный участок. Работы по гидротехнической части полностью завершены. Сейчас устанавливают видеонаблюдение, сети связи, систему контроля и управления доступом, а также монтируют навигационное оборудование.

Готовность Южного мола составляет 100%. Он состоит из 2197 тонн свай, которые забурены в слабосвязанные грунты на дне моря, а далее — в следующие за ними скальные грунты до 4 м. Северный мол, на котором погружено 260 тонн свай, готов на 99%.

В ГК «Стройтрансгаз» отметили, что большая часть строительно-монтажных работ проводилась в открытой акватории. Из-за этого при строительстве нужно было учесть агрессивность морских и грунтовых вод к металлическим конструкциям из углеродистой стали. Поэтому на объекте предъявлялись повышенные требования к свойствам используемых материалов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram