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Коммерсантъ FM
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Доллар опустился ниже 89 рублей

Доллар на Московкой бирже опустился ниже 89 руб. впервые с 4 июля. По данным на 13:28, американская валюта теряет в цене 1,57% и торгуется на уровне 89,1 руб./$.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Курс евро снижается на 1,28%, до 96,8 руб./€. Юань опустился на 1,42%, до 12,2 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Доллар снижается со вчерашнего дня, 14 ноября. Накануне он опустился ниже 91 руб./$, сегодня с утра — ниже 90 руб./$. В числе причин для этого аналитики называют стабилизацию цен на нефть и ужесточение требований к экспортерам по продаже валютной выручки.

Об укреплении рубля — в публикации «Ъ» «Рубль подкрепился экспортом».

Лаура Кеффер

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