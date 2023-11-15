Доллар опустился ниже 89 рублей

Доллар на Московкой бирже опустился ниже 89 руб. впервые с 4 июля. По данным на 13:28, американская валюта теряет в цене 1,57% и торгуется на уровне 89,1 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Курс евро снижается на 1,28%, до 96,8 руб./€. Юань опустился на 1,42%, до 12,2 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Доллар снижается со вчерашнего дня, 14 ноября. Накануне он опустился ниже 91 руб./$, сегодня с утра — ниже 90 руб./$. В числе причин для этого аналитики называют стабилизацию цен на нефть и ужесточение требований к экспортерам по продаже валютной выручки.

Об укреплении рубля — в публикации «Ъ» «Рубль подкрепился экспортом».

Лаура Кеффер