Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с июля

Стоимость евро опустилась ниже 97 руб. в ходе торгов на Мосбирже. Последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 4 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Евро в 12:22 стоил 98,82 руб. Курс снизился на 1,32 руб. Доллар подешевел на 1,5 руб., до 89,1 руб. Американская валюта торгуется ниже 90 руб. впервые с 27 июля. Курс юаня снизился на 19 коп., до 12,28 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс Мосбиржи упал на 0,75%, до 3189,01 пункта. Лидерами снижения являются «Роснефть» (–1,5%), «Норникель» (–1,5%), ПИК (–1,2%) и «Магнит» (–1,2%).

О причинах укрепления рубля — в публикации «Ъ» «Рубль подкрепился экспортом».

Леонид Уварчев