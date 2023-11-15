«Магнит» увеличит сотрудничество с фермерами Кубани

«Магнит» расширит сотрудничество с сельхозпроизводителями Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и представитель розничной сети обсудили развитие собственных производств «Магнита» в регионе с сохранением занятости на селе и в рамках импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Особенно ценно, что именно наш край в числе приоритетных территорий для развития и партнерства. Не менее важно укрепление сотрудничества с кубанскими аграриями, благодаря чему они имеют возможность гарантированного сбыта продукции и расширения географии поставок»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина отметила, что ритейлер сейчас расширяет в регионе географию присутствия торговой сети, ассортимента и каналов сбыта. Для этого компания сотрудничает с около 300 местными поставщиками. В сети также наращивают товарооборот с сельхозпроизводителями, включая фермеров.

Расширение партнерства, по словам Вениамина Кондратьева, позволит создать новые рабочие места и станет серьезным вкладом в экономику. Губернатор подчеркнул, что жители села, которые помогают продовольственной безопасности, должны иметь достаток и уверенность, поэтому им нужно помочь с рынком сбыта. В связи с этим власти Кубани надеются на новый уровень двустороннего сотрудничества с «Магнитом».

В Краснодарском крае более 2 тыс. торговых объектов сети. В магазинах «Магнит» и на производстве работают около 40 тыс. жителей региона. Распределительные центры есть в Краснодаре, Славянске-на-Кубани, Новороссийске и Кропоткине. Доля местных поставщиков в ассортименте социально значимых товаров составляет 35%. Более 550 предпринимателей являются субарендаторами сети.

Татьяна Ручкина

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