«Ростелеком» выплатит windfall tax в размере около 700 млн руб.

«Ростелеком» намерен до конца ноября выплатить обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 млн руб. Об этом сообщил первый вице-президент—финансовый директор компании Сергей Анохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Для "Ростелекома" сумма (выплаты.— "Ъ") составит около 700 млн руб. при выплате в этом году, что мы сделаем до конца ноября»,— рассказал ТАСС господин Анохин.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль в августе. Сбор с бизнеса будет разовый, он распространяется на компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли. Ставку снизят до 5%, если компания выплатит налог в этом году.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Лаура Кеффер