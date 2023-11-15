В Марий Эл выплаты добровольцам СВО увеличили в 2,5 раза

В Марий Эл размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции РФ на Украине увеличили до 250 тыс. руб. Указ (.pdf) об этом подписал глава республики Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт для участия СВО в добровольном порядке с 1 сентября 2023 года. Ранее добровольцам в республике выплачивали единовременно по 100 тыс. руб., то есть выплата увеличена в 2,5 раза.

Как уточнили в пресс-службе главы Марий Эл, средства на выплаты добровольцам выделят из бюджета республики. Документ о поддержке участников СВО был принят в регионе в марте 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Кирилл Антонов, Казань