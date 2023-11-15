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Коммерсантъ FM
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В Марий Эл выплаты добровольцам СВО увеличили в 2,5 раза

В Марий Эл размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции РФ на Украине увеличили до 250 тыс. руб. Указ (.pdf) об этом подписал глава республики Юрий Зайцев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт для участия СВО в добровольном порядке с 1 сентября 2023 года. Ранее добровольцам в республике выплачивали единовременно по 100 тыс. руб., то есть выплата увеличена в 2,5 раза.

Как уточнили в пресс-службе главы Марий Эл, средства на выплаты добровольцам выделят из бюджета республики. Документ о поддержке участников СВО был принят в регионе в марте 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Кирилл Антонов, Казань

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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