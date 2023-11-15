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Коммерсантъ FM
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Консульство отправило в РФ пожилую россиянку, которая не смогла вместе с сыном сбежать в США

В РФ отправили пожилую россиянку, которая не смогла вместе с сыном сбежать в США

Российское консульство при поддержке соотечественников отправило из Мексики в Россию 73-летнюю нуждающуюся в уходе Валентину Котову. Она продала свое имущество в РФ в 2022 году и пыталась бежать в США вместе с сыном и его женой-украинкой. Как заявил консул Александр Иващенко, родственники оставили пожилую женщину в Мексике и отказываются ей помогать.

Консульство вместе с соотечественниками разместило женщину в гостинице, ее «немного подлечили» и накануне, 14 ноября, отправили в РФ, сообщил господин Иващенко «РИА Новости». Рейс из Дубая должен уже был прибыть в московский аэропорт Домодедово, откуда россиянка намерена отправиться в Воронеж и снять там комнату. В консульстве опасаются за состояние ее здоровья и отсутствие документов для получение медпомощи в Москве.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь»,— сказал господин Иващенко.

Госпожа Котова вместе с сыном и его женой пыталась пересечь границу Мексики, чтобы попасть в США. Ради этого в 2022 году она продала свое имущество в РФ. После этого женщина осталась в Мексике, а сын вместе с женой отправился в США по программе для украинских беженцев. Как утверждает консул, госпожу Котову оставили «у дверей российского консульства» с вещами, но без денег. По словам дипломата, женщина находится в плохом состоянии здоровья, «на уколах». Она не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. В РФ, как утверждается, ее никто не ждет, у нее нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами «отказался участвовать в решении проблем». Сам сын женщины не комментировал информацию для СМИ.

Леонид Уварчев

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