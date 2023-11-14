Глава Счетной палаты недосчитался голосов

Заксобрание Ульяновской области отказалось переназначить председателем Счетной палаты (СП) региона Игоря Егорова, кандидатура которого уже прошла согласование во всех инстанциях, включая квалификационную комиссию СП РФ. Хотя голосование было тайным, с учетом расклада сил в парламенте очевидно, что кадровое решение было заблокировано членами фракции «Единая Россия» (ЕР). По мнению оппозиции, демарш мог быть организован некоторыми представителями местной элиты, желающими подать губернатору-коммунисту Алексею Русских сигнал о необходимости считаться с их интересами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Егоров

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Игорь Егоров

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Согласно региональному закону, глава СП Ульяновской области назначается постановлением областного заксобрания, которое принимается тайным голосованием. Выдвинуть кандидата на этот пост могут не менее трети депутатов, спикер парламента и губернатор. Действующий председатель СП Игорь Егоров в начале нулевых годов, при губернаторе Владимире Шаманове, был начальником экспертно-аналитического управления, вице-губернатором по экономике, а при предыдущем главе области Сергее Морозове — замминистра экономики и министром предпринимательства и туризма. СП Ульяновской области господин Егоров возглавляет с января 2009 года, очередной срок его полномочий истекает в конце 2023 года.

Переназначить Игоря Егорова на новый срок предложил спикер заксобрания Валерий Малышев (ЕР), после чего господин Егоров был выдвинут профильным комитетом заксобрания. Предварительно его кандидатура была согласована в том числе и с губернатором Алексеем Русских. Затем решение о выдвижении одобрил областной парламент, который в соответствии с законом обратился в СП РФ за заключением о соответствии претендента требованиям к этой должности. Квалификационная комиссия СП РФ подтвердила это соответствие, и профильный парламентский комитет единогласно поддержал назначение господина Егорова. После личных встреч с претендентом решение об одобрении его кандидатуры приняли и все фракции заксобрания.

Обсуждение кадрового вопроса на сессии 13 ноября началось с отчета Игоря Егорова, который, в частности, сообщил, что за последние пять лет СП выявила более 960 нарушений, а по итогам проверок возбуждено десять уголовных дел. Никаких вопросов к докладчику и выступлений после этого не было, и депутаты сразу перешли к тайному голосованию. Однако подсчет бюллетеней показал, что за переназначение господина Егорова проголосовали лишь 14 депутатов из 32 присутствовавших, а против — 18. «Ясно,— сказал спикер Малышев.— Позвольте объявить, что по результатам голосования кандидатура Игоря Егорова отклонена».

Отметим, что 27 из 36 мандатов в заксобрании имеет ЕР, по три — КПРФ и ЛДПР, по одному — «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Коммунисты России», и еще один голос у беспартийного самовыдвиженца Сергея Моргачева.

Поэтому, как указывают сами депутаты, «при любом раскладе основную часть голосов против составили голоса ЕР». При этом лидеры фракций ЛДПР и КПРФ заявили “Ъ”, что их фракции решили голосовать за назначение Игоря Егорова и «вряд ли кто-то мог нарушить это решение».

Подтвердили свое голосование за главу СП и депутаты от СРЗП и «Коммунистов России».

Валерий Малышев признался “Ъ”, что не может найти разумного объяснения случившемуся. «Фракция ЕР решила поддержать решение профильного комитета по Егорову, вопросов и претензий не было. На заседании никто не задавал вопросы, выступлений не было, претензий также не высказывали. А в итоге получилось очень серьезное дело. И если сейчас все начинать по новой, в Москве спросят: вы нас за кого принимаете, что у вас там за политические игры?» — недоумевал спикер. Он не исключает, что Игоря Егорова снова предложат на этот пост (по закону в течение двух недель должны быть выдвинуты новые претенденты, в числе которых может быть и отклоненный кандидат).

Лидер фракции ЕР, секретарь регионального отделения партии Владимир Камеко в беседе с “Ъ” признал, что отклонение кандидатуры Игоря Егорова «не обошлось без участия» единороссов, хотя сам он «голосовал за». «Но мы на фракции и не ставили вопрос, за или против: приняли к сведению, а решение поддерживать или нет не принимали»,— добавил он.

По словам лидера фракции КПРФ Виталия Кузина, некоторые депутаты считают, что голосование 13 ноября стало своего рода местью крупных бизнесменов принципиальному главе СП.

«Но это, полагаю, не совсем так. Дело не в самом Егорове. Он просто оказался фигурой, на которой случайно все сошлось. Скорее всего, есть некая группа крупных политических игроков в стане ЕР, которая устроила саботаж через подконтрольных депутатов, набивая себе цену: она посылает сигнал, что с ней надо считаться, зная, что ситуация будет замечена в Москве, и там после согласования кандидатуры в федеральном центре и ее отклонения возникнут вопросы»,— сказал “Ъ” господин Кузин.

Ульяновский политолог Николай Васин тоже считает случившееся «организованной акцией». «Дело в том, что ЕР не та партия, где принято проявлять несогласованные самостоятельные действия. Там если голосуют, то все. В этом случае не все проголосовали против. Есть люди, которые хорошо знают принципиального Егорова и не стали голосовать так, как их просили. Но все это очень серьезный прокол для ЕР, потому что авторитет Егорова высок, его уважают и знают руководители всех рангов, бизнес и общественность»,— резюмирует эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск