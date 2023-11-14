День помощи ближнему

Госдума во вторник рассмотрела сразу несколько законопроектов социальной направленности. В частности, депутаты уточнили требования к получателям материнского капитала, повысили выплаты для граждан, воспитывающих несовершеннолетних правнуков, а также проиндексировали пенсии всем неработающим пенсионерам и отдельно военным. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, часто муссируемый оппозицией, на этот раз поднял единоросс Андрей Исаев, предложив правительству обратить внимание на эту проблему. Пока же кабмин не откликнулся, думское большинство отклонило еще один соответствующий законопроект — на сей раз от ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Социальный день» в Думе начался с выступлений от фракций в начале заседания: заместитель главы фракции «Единая Россия» (ЕР) Андрей Исаев попросил правительство вернуться к вопросу о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была приостановлена с 2016 года, и с тех пор представители думской оппозиции регулярно предлагают ее вернуть: вносят соответствующие законопроекты и даже пытаются обратиться в Конституционный суд. Очередной такой проект, на этот раз от ЛДПР, был и в повестке заседания 14 ноября, но, когда до него дошла очередь, член комитета Думы по труду Светлана Бессараб (ЕР) предложила его «отклонить и продолжить работу с правительством над решением этого вопроса». Парламентское большинство с ней согласилось.

Зато была одобрена в первом чтении другая инициатива ЛДПР, что, похоже, удивило даже ее авторов. Один из них, Ярослав Нилов, представляя законопроект, признался: «Нечасто бывает, когда с этой трибуны докладываются наши законодательные инициативы, которые поддержаны правительством и рекомендованы комитетом к принятию».

Согласно проекту, с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имевшим гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению.

Жителей новых регионов этот порядок не коснется: они будут иметь право на маткапитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.

Обосновывая важность поправок, господин Нилов привел такой пример: «Приезжает семья, получает гражданство РФ, и сегодня эта семья, имея детей, рожденных в другом государстве, даже имеющая гражданство другого государства, претендует на средства материнского капитала, пользуясь другими мерами социальной поддержки, что представляется несправедливым. Потому как идеология, заложенная в программу материнского капитала, была совершенно иная. Таким образом и предлагается эту лазейку устранить». Проект поддержали 402 депутата.

В первом чтении был принят и законопроект депутатов от ЕР и сенаторов об установлении повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии прабабушкам и прадедушкам, являющимся опекунами правнуков.

Соавтор поправок Надежда Школкина рассказала, что поводом для появления инициативы стала история 69-летней жительницы Тульской области, которая, будучи опекуном двух несовершеннолетних правнуков, не смогла получить повышенную пенсию, так как она положена только бабушкам и дедушкам. «Видимо, когда принималась такая норма закона, никто не думал, что у нас в стране с вами так помолодеют прабабушки и прадедушки»,— рассуждала госпожа Школкина. По ее словам, поддержки правительства удалось добиться не сразу. По оценке депутата, после принятия поправок 551 правнук получит доплату в размере 2638 руб., что станет для таких семей «хорошим подспорьем». Законопроект одобрили 406 голосами.

Две правительственные инициативы, тоже касающиеся пенсионеров, были одобрены без обсуждения во втором и третьем чтениях. За первую, о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, проголосовали 406 депутатов. Второй проект предусматривает повышение на 4,5% пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам — тем, кто проходил службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, войсках нацгвардии и т. п. Поправки поддержали 338 депутатов при двух воздержавшихся.

Наконец, во втором и третьем чтениях был принят законопроект группы депутатов всех фракций и сенаторов о страховых выплатах всем фактическим воспитателям бойцов, погибших во время СВО.

Сейчас рассчитывать на поддержку государства могут лишь родственники, потерявшие своих близких в ходе СВО после 14 июля 2022 года, а новая инициатива уравнивает в правах всех фактических воспитателей. За законопроект проголосовали 405 депутатов.

Ксения Веретенникова