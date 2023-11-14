В Краснодаре нашли двойника звезды Голливуда Дженнифер Кулидж

Актриса Лана Долева из Краснодара снялась в промо-ролике нового шоу на телеканале «Пятница». Краснодарку утвердили на роль из-за сходства с американской актрисой Дженнифер Кулидж, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе телеканала «Пятница!»

«В рамках промо-компании прошли съемки ролика для нашего нового реалити “Дом отдыха Ягодка”. Мы провели большой кастинг по всей России и в итоге нашли девушку Лану из Краснодара, которая как две капли воды похожа на звезду Голливуда Дженнифер Кулидж. Лана тоже является актрисой»,— отметили в пресс-службе телеканала.

Промо-ролик создавали по мотивам сериала «Белый лотос», в котором снялась Дженнифер Кулидж.

54-летняя Лана Долева в интервью телеканалу сообщила, что актерское мастерство с детства было ее хобби. По образованию женщина строитель. Около 10 лет назад на сходство с «Мамой Стифлера» обратили внимание друзья жительницы Краснодара.

После взросления дочери, женщина окончила театральную школу Станислава Слободянюка при театре «Мой», влилась в труппу и параллельно начала сниматься в кино. Она работала с режиссером Геннадием Николаевым, дважды участвовала в лабораториях Константина Демидова и проходила множество курсов и мастер-классов. Она получила диплом по специальности «Артист театра и кино» и теперь живет на два города — Краснодар и Москва.

Недавно на съемочной площадке короткометражного фильма коллеги Ланы Долевой отметили не только ее внешнее сходство с Дженнифер Кулидж, но и похожую манеру поведения. Режиссер и сценарист Наталья Щербакова отправила женщину на кастинг в промо-ролик шоу «Дом отдыха Ягодка».

«На тот момент у меня не было ни фото, ни видео в этом образе, ведь обычно я играю мамочек, начальниц, жен высокопоставленных чиновников. Я записала и отправила визитку в новом образе. Насколько я понимаю, особой конкуренции у меня не было, меня сразу утвердили»,— отметила Лана Долева.

Татьяна Ручкина

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