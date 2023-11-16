Архитектурный диалог с городом

Исторически архитектурные доминанты создавались для формирования уникального образа городов. Они могли быть как локальными, влияющими на сравнительно небольшое по площади окружение, так и объектами городского значения. Со временем наиболее значимые доминанты становились брендами города, его узнаваемыми символами. Что касается появления современных городских доминант, то в большинстве случаев их строительство сопряжено с длительными процессами согласований и необходимостью учета уже сформировавшейся городской ткани. О важности появления новых визитных карточек мегаполисов, удачных примерах создания новых объектов, а также о том, почему они всегда должны соответствовать облику и духу Петербурга, читайте в материале Марины Ковалевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые акцентные здания не так часто появляются в Петербурге, в том числе и из-за достаточно сдержанной архитектурно-градостроительной политики

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Новые акцентные здания не так часто появляются в Петербурге, в том числе и из-за достаточно сдержанной архитектурно-градостроительной политики

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Архитектурные доминанты — ключевые визуальные элементы городской среды. «Они не только воспринимаются жителями как символы города, но и транслируются в медиа, графических материалах и в сувенирной продукции, способствуя формированию городского бренда. Они также служат ориентиром для местных жителей и запоминаются туристами»,— поясняет Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. Это то, благодаря чему мы сразу узнаем город — будь то Петербург, Москва, Екатеринбург или Владивосток, подчеркивают эксперты.

«Городские доминанты нужны для того, чтобы создавать уникальный образ города, дух места и атмосферу, а также задавать определенный ритм городской застройке, не позволяя ансамблю сбиваться в монотонность. Особенно это касается районов с плотной жилой застройкой»,— добавляет Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург».

Исторически доминантами становились наиболее значимые строения: храмы, здания органов власти (как, например, «Невская ратуша»), позднее — вокзалы, места концентрации капитала — биржи, деловые районы. Так, Париж сложно представить без Эйфелевой башни, центр Москвы — без сталинских высоток и Сити, а район Останкино — без одноименной телебашни. В Петербурге несколько таких доминант, к примеру, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость. «С развитием электронных средств навигации целесообразность выделять здания той или иной функции в городской среде созданием архитектурных доминант снизилась, однако осталась роль доминант как средства формирования акцентов в городской среде: силуэтов городских панорам, объектов, замыкающих городские перспективы или отмечающих главные площади и перекрестки. Также архитектурная доминанта добавляет значимости функции, которая расположена в этом здании»,— указывает Игорь Кокорев, операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers.

По словам секретаря попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Анны Хмелевой, архитектурные доминанты в центре Петербурга должны быть в контексте застройки исторического центра и органично вписываться в существующую эстетику архитектурно-городской среды. «Поэтому это или недостроенные, незавершенные в свое время доминанты, или утраченные и воссозданные. Точно не жилые здания сомнительной архитектурной ценности, перекрывающие и ломающие охраняемые видовые панорамы»,— уверена эксперт.

При этом архитектурные доминанты могут быть как локальными, влияющими на сравнительно небольшое по площади окружение, так и объектами городского значения. По словам Елизаветы Гречухиной, главного архитектора ГК «А101» в Санкт-Петербурге, в настоящее время современные архитекторы разворачиваются в сторону качественной средовой архитектуры с балансом доминант и рядовой застройки даже в бизнес-кварталах.

Регулируемая среда

Эксперты подчеркивают, что новые архитектурные доминанты формируют современный облик города и района, дополняют его, служат базой для нового формата общественных пространств вокруг себя. «Современные доминанты дают повод туристам вернуться в город еще раз. Само собой, при первом, втором и даже третьем визите в Петербург туристы будут посещать самые популярные памятники архитектуры. Но бывая в городе регулярно, им захочется посетить новые места и локации»,— полагает Виктория Кулибанова, владелец и основатель коммуникационного агентства Spice Media.

При этом особое значение сейчас приобретают пространственные пропорции территории. «Такие проекты всегда вызывают любопытство и интерес. Новые центры притяжения привлекают новые бизнесы и повышают капитализацию объектов недвижимости, стимулируют развитие и использование пространства горожанами. Важно учитывать, что городской ландшафт узнаваем и привычен жителям, и изменения в нем должны быть аккуратными и уместными: новые объекты должны вписываться в него и визуально, и функционально»,— рассуждает господин Михайленко.

По мнению коммерческого директора ГК «Полис» Дмитрия Макарова, если говорить о комплексных проектах, то они должными быть разновысотными и с домами небольшой этажности и высотными доминантами. «Именно в такой среде "глаз не устает" и формируется комфортная среда жизни»,— считает он.

Генеральный директор Element Development Виталий Коробов солидарен с коллегой в том, что новые доминанты и объекты должны соответствовать облику и духу Петербурга, в том числе при реализации новых проектов необходимо делать их по духу близкими к району застройки.

Елизавета Гречухина полагает, что проблема современной рядовой застройки заключается в том, что ее пытаются делать акцентной. «В итоге мы получаем неурегулированную среду. Разнообразие — это ценность, но неурегулированная среда ее нивелирует. Я думаю, что работа архитекторов должна быть нацелена на создание качественной средовой застройки — интересной, сбалансированной. Чтобы при всем своем разнообразии она сочеталась с соседними зданиями, не выпадала из контекста, не была кричащей. Тогда фасады городских зданий будут звучать как хорошо сыгранный оркестр»,— делится эксперт. По ее словам, навык создания качественной средовой застройки сейчас в какой-то мере утрачен и архитекторам важно оттачивать это умение, находясь в диалоге с городом.

Визитные карточки

Собеседники издания сходятся во мнении, что новые акцентные здания не так часто появляются в Петербурге, в том числе и из-за достаточно сдержанной архитектурно-градостроительной политики. Так, например, нереализованный проект петербургского «Охта-центра» в 2006 году вызвал дискуссию: жители не хотели, чтобы высотное здание нарушало историческую панораму города. При этом представители ЮНЕСКО и градозащитники также были против его строительства.

При этом построенному «Лахта-центру», напротив, по мнению экспертов, удалось стать новым символом Петербурга и его современной визитной карточкой. Можно спорить о том, насколько она функциональна, уместна или своевременна, но она уже является одной из главных доминант города, указывают собеседники издания. «Небоскребы иллюстрируют успешность городской экономики. Этажи тянутся за инвестициями, как ни крути»,— уверен Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК».

По мнению госпожи Гречухиной, хорошим примером нового знакового акцентного здания можно считать Академию танца Бориса Эйфмана в Петербурге. «Это модернистское здание, выполненное на высоком профессиональном уровне. Хорошим примером новой средовой застройки является и деловой квартал "Невская ратуша". Получилось создать пространство, открытое городу. Туда часто приходят провести фотосъемку и сделать селфи, а это хороший знак, что здание удалось»,— говорит она.

Среди других схожих с «Лахта-центром» по типологии, но меньших по масштабу доминант господин Кокорев выделяет штаб-квартиры банка «Санкт-Петербург». «Локальными доминантами являются также крупные спортивные сооружения: "Газпром Арена" и "СКА Арена", которые выделяются архитектурой и силуэтом и вносят разнообразие в городскую застройку»,— указывает эксперт.

По мнению Анны Хмелевой, появление ценных доминант, как утраченных, так и новых, всегда возвращает прежний облик, дает преображение и импульс к развитию окружающей территории. «По нашим объектам мы видим это и вокруг киновии Александро-Невской Лавры, и вокруг церкви "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" на проспекте Обуховской Обороны. Из общегородского — храм Феодоровской иконы Божией Матери, превративший депрессивную складскую территорию за Московским вокзалом в пригодную для жизни»,— делится мнением эксперт.

По мнению Сергея Софронова, все высотные здания, что были построены в Петербурге за последние тридцать лет, оказались востребованы. «Это как жилые, так и коммерческие здания. То, что строится их не так много, как раз и говорит о том, что у города нет ярко выраженной потребности в таких домах. По экономическим причинам в том числе. С другой стороны, есть ограничения в виде высотного регламента, споры о небесной линии и сложности с согласованием больших проектов, как например, на Охте. Все это тоже добавляет неспешности этим процессам»,— рассуждает эксперт. С ним солидарен господин Михайленко, отмечающий, что высотные ограничения и охранные зоны объектов наследия зачастую не позволяют возводить новые доминанты в исторической части города. По его мнению, помимо создания новых доминант, нужно также позаботиться о поддержании существующих памятников архитектуры.

Кроме того, некоторые новые доминанты и вовсе могут оказаться не соответствующими запросам значительной части населения — это так называемые градостроительные ошибки, признаются собеседники «Ъ-СПб». «Поэтому при создании каждой новой доминанты в таком городе, как Санкт-Петербург, целесообразно применять взвешенный подход. Это с одной стороны уменьшает вероятность появления новых доминант, а с другой — повышает шансы на сохранение сложившейся городской среды высокого качества»,— заключает господин Кокорев.

Споры относительно необходимости доминант и их внешнего облика нормальны и продолжаются столько, сколько эти доминанты существуют, напоминают собеседники издания. «Дом Зингера, Спас на Крови и даже Исаакиевский собор в свое время тоже становились объектами жесточайшей критики»,— резюмирует госпожа Хмелева.