В какие инстанции россияне жалуются на мошенников

Практически каждый житель России хотя бы раз за последние 12 месяцев сталкивался с попытками мошенничества. Более половины респондентов, столкнувшихся с мошенниками (55%), обращались в какие-либо инстанции, показало исследование НАФИ. Чаще всего респонденты жалуются в банки. Также обращаются в полицию, к операторам сотовой связи и интернет-провайдерам, в техподдержку сервисов и сайтов, где были замечены подозрительные операции.

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По данным НАФИ, чаще всего россияне жалуются на обман при купле-продаже товаров в интернете (53%), на фишинговые сайты (47%) и звонки от мнимых сотрудников банка и представителей правоохранительных органов (44%). Среди других распространенных схем, с которыми столкнулись опрошенные,— просьбы о переводе денег (для помощи знакомым, оформления выигрыша и т. п.), электронные письма и сообщения в мессенджерах с подозрительными ссылками, предложения получить выплату или компенсацию от государства или заработать на «инвестициях».