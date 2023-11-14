Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В какие инстанции россияне жалуются на мошенников

Инфографика

Практически каждый житель России хотя бы раз за последние 12 месяцев сталкивался с попытками мошенничества. Более половины респондентов, столкнувшихся с мошенниками (55%), обращались в какие-либо инстанции, показало исследование НАФИ. Чаще всего респонденты жалуются в банки. Также обращаются в полицию, к операторам сотовой связи и интернет-провайдерам, в техподдержку сервисов и сайтов, где были замечены подозрительные операции.

По данным НАФИ, чаще всего россияне жалуются на обман при купле-продаже товаров в интернете (53%), на фишинговые сайты (47%) и звонки от мнимых сотрудников банка и представителей правоохранительных органов (44%). Среди других распространенных схем, с которыми столкнулись опрошенные,— просьбы о переводе денег (для помощи знакомым, оформления выигрыша и т. п.), электронные письма и сообщения в мессенджерах с подозрительными ссылками, предложения получить выплату или компенсацию от государства или заработать на «инвестициях».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...