ТАСС: замглавы Минтранса Чалик может уйти с поста до конца года

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в транспортной отрасли. Один из собеседников агентств заявил, что кандидат на должность замминистра уже есть.

РБК отмечает, что господин Чалик курирует в Минтрансе авиацию. Он пришел на пост замминистра в январе 2021 года. До этого он был заместителем гендиректора — летным директором «Аэрофлота». В Минтранс господин Чалик пришел вместе с нынешним министром транспорта Виталием Савельевым, который возглавлял «Аэрофлот».

Игорь Чалик родился в 1957 году в Орске. В 1979 году он окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» по специальности «Юриспруденция». В 2010 году господин Чалик стал заместителем гендиректора—директором департамента производства полетов «Аэрофлота». В 2011-м перешел на должность замгендиректора—летного директора авиакомпании.

Эрдни Кагалтынов