Доллар опустился ниже 91 рубля

Доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 28 июля. По данным на 15:59, валюта торгуется на уровне 90,80 руб./$ (–0,81 коп. к открытию торгов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В то же время отмечается снижение стоимости европейской валюты до 97,41 руб./€. Юань на 15:49 опустился до 12,445 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Укрепление рубля связывают с ростом объемов валютной выручки. Рост объемов, как передает ЦБ, связан с указом президента об обязательной продаже валютной выручки: он вступил в силу 16 октября. За октябрь этот показатель возрос на $3,3 млрд.

По итогам октября объем торгов основными валютами в режиме поставок «завтра» составил 6,4 трлн руб. Рост произошел за счет китайской валюты. Юань впервые занял почти 50% рынка.

Подробнее читайте в материале «Полрынка за юань».

Александра Горошилова