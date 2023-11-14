Сахарный диабет: типы, причины возникновения и методы лечения

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Он был учрежден Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году, а с 2007 года отмечается под эгидой ООН. Почему диабет стал так распространен и в чем особенности этого заболевания — в справке «Ъ».

Типы сахарного диабета

Диабет — это хроническое эндокринное заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (гормона, регулирующего уровень глюкозы в крови) или когда клетки организма становятся нечувствительны к инсулину.

В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Первый тип (ранее — инсулинозависимый, юношеский или детский) возникает из-за поражения клеток поджелудочной железы, которые производят инсулин. Это приводит к тому, что организм не может самостоятельно регулировать уровень глюкозы в крови. Пациентам с первым типом диабета необходимо ежедневно вводить препараты инсулина для поддержания нормального уровня сахара.

Второй тип диабета связан с нарушением чувствительности тканей к инсулину. Это происходит из-за различных факторов, таких как ожирение, недостаток физической активности, стресс и другие заболевания. Лечение второго типа сахарного диабета может включать изменение образа жизни, прием лекарственных препаратов и инъекции инсулина. Более 95% диабетиков — люди с диабетом второго типа.

У беременных может быть диагностирован гестационный диабет. В этом случае у женщины повышается риск осложнений во время родов и повышается вероятность заболеть диабетом второго типа.

Симптомы диабета

Симптомы диабета первого типа могут появиться внезапно и включают чрезмерное мочеотделение (полиурию), жажду (полидипсию), постоянное чувство голода, потерю веса, затуманенность зрения и усталость. Диабет второго типа в основном является результатом излишнего веса, возрастных изменений и недостатка физической активности. Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета первого типа, но часто являются менее выраженными. Поэтому болезнь может быть диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, после возникновения осложнений. До недавнего времени диабет второго типа наблюдался лишь среди людей в возрасте, но в настоящее время встречается и у детей.

Также среди симптомов диабета могут быть:

— медленное заживление ран и царапин;

— потеря веса без видимых причин;

— зуд кожи;

— нервозность и тревожность;

— нарушение сна;

— повышенный аппетит;

— болезненность мышц и суставов;

— частые инфекции и болезни;

— одышка и учащенное сердцебиение;

— повышенное артериальное давление;

— проблемы с памятью и концентрацией внимания;

— отек конечностей и лица;

— расстройства желудка и кишечника;

— аллергические реакции на некоторые продукты питания.

Методы лечения болезни

В настоящее время полностью вылечить диабет нельзя, однако его можно контролировать и жить при этом полноценной жизнью. Методы лечения этого заболевания могут включать немедикаментозную и медикаментозную терапию, профилактику осложнений. Немедикаментозная терапия включает диету, которая заключается в снижении потребления легкодоступных углеводов, а также предпочтении продуктов, содержащих пищевые волокна.

Медикаментозная терапия может включать инъекции инсулина, которые помогают нормализовать обмен веществ. В некоторых случаях, особенно при сахарном диабете 1-го типа, инъекции инсулина могут быть основным методом лечения.

Профилактика осложнений включает в себя контроль уровня глюкозы в крови, регулярные медицинские осмотры и следование рекомендациям врача. При необходимости применяется желудочно-кишечная хирургия.

Последствия диабета

Основной опасностью этого заболевания являются многочисленные осложнения. Среди них:

— сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда, инсульт и артериальная гипертензия;

— почечные заболевания, такие как хроническая почечная недостаточность;

— глазные проблемы, такие как катаракта, глаукома и ретинопатия;

— проблемы с нервной системой, такие как нейропатия и диабетическая деменция;

— проблемы с пищеварительной системой, такие как гастрит, язва желудка и кишечная непроходимость;

— кожные заболевания, поражение суставов и костей, образование язв;

— проблемы с дыхательной системой (бронхит, пневмония и туберкулез).

Статистика диабета

Согласно данным Международной диабетической федерации, в мире с диабетом живут 537 млн взрослых людей, то есть каждый десятый. В организации ожидают, что это число вырастет до 643 млн к 2030 году и до 783 млн к 2045 году. В 2021 году на диабет пришлось не менее $966 млрд расходов на здравоохранение — 9% от общей суммы расходов на здравоохранение в мире.

По данным ВОЗ, за период с 1980 по 2014 год количество страдающих диабетом во всем мире выросло со 108 млн до 422 млн человек. В странах с низким и средним уровнем дохода населения распространенность этого заболевания растет быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода.

В России, по данным Минздрава за 2022 год, диабетом страдает более 10 млн человек.