Казахстан хочет договориться с «Интер РАО—Экспорт» о строительстве трех ТЭЦ

Власти Казахстана намерены подписать меморандум с «Интер РАО—Экспорт» для строительства трех ТЭЦ в стране, сообщило Минэнерго страны. Предполагается строительство на базе угольной генерации ТЭЦ мощностью 240 МВт в Кокшетау, ТЭЦ мощностью 360 МВт в Семее, ТЭЦ мощностью 560 МВт в Усть-Каменогорске.

По проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау уже подготовили технико-экономическое обоснование (ТЭО), сметная стоимость проекта оценена в 389 млрд тенге (более $831 млн). Это ТЭО сейчас проходит госэкспертизу. Проект по ТЭЦ в Семее находится на стадии разработки ТЭО. ТЭО по проекту ТЭЦ в Усть-Каменогорске должны разработать в 2024 году.

«Реализация данных проектов вызывает некоторые трудности, учитывая отказ международных финансовых институтов участвовать в создании угольной генерации»,— добавили в министерстве (цитата по ТАСС).

Работа ведется в рамках подписанного Министерствами энергетики Казахстана и России меморандума о сотрудничестве по проектам ТЭЦ в трех городах Казахстана. Установленная энергомощность республики на конец 2022 года составляла примерно 24,5 ГВт, из которых 19,5 ГВт — тепловые электростанции. Минэнерго Казахстана в августе сообщало, что может скорректировать прогноз добычи нефти в 2023 году из-за постоянных перебоев в энергоснабжении месторождений.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефти устроили темную».