Над «Гема-Инвестом» замаячила «Перспектива»

Административно-складской комплекс в Ленобласти, который принадлежит группе компаний «Гема» беглого предпринимателя Александра Геллера, продали на торгах за 200 млн рублей. Покупателем объекта площадью 20,3 тыс. кв. м с землей стало малоизвестное ООО «Перспектива», которым владеет Елена Плескунина. Компания может продолжить использовать недвижимость для сдачи в аренду или построить на участке современные производственно-складские помещения, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Принадлежащее Елене Плескуниной ООО «Перспектива» за 200,5 млн рублей приобрело на торгах 7,2 га земли в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленобласти. Информация об этом указана в едином реестре сведений о банкротстве. В собственность покупателя также перейдут 20,3 тыс. кв. м административно-складских площадей и право аренды участка площадью 0,8 га в этой локации. Сейчас расположенные на участке здания сдаются в аренду.

Госпожа Плескунина неизвестна на рынке индустриально-складской недвижимости. По данным kartoteka.ru, она выступает совладелицей управляющими недвижимостью ООО «Кентавр», «Статус», «Прогресс-Инвест» и «Чел-си». Представитель ООО «Перспектива» не ответил на вопросы «Ъ-СПб».

Прежним собственником территории в Ломоносовском районе было ЗАО «Гема-Инвест», которое занималось девелоперскими проектами группы компаний «Гема» Александра Геллера. Этой компании, по собственным данным, принадлежало 300 тыс. кв. м складов, автотехцентров и офисной недвижимости в Москве, Ленинградской и Московской областях. Кроме девелопмента, ГК «Гема» также занималась автодилерским бизнесом и продажей рекламы в московском метро. В 2019 году основной ее кредитор — банк «Траст» — подал заявления о банкротстве 12 структур группы, включая компанию «Гема-Инвест». Тогда же Александра Геллера заочно арестовали по обвинению в хищении 850 млн рублей, которые не были выплачены ГУП «Московский метрополитен» за предоставление рекламных площадей. Предприниматель был задержан в Германии, но власти страны отказались экстрадировать его в Россию, сообщало РБК.

Конкурсный управляющий «Гема-Инвеста» Виктор Тимашков рассказал «Ъ-СПб», что «Перспектива» внесла задаток в 18 млн рублей, но после завершения торгов не вышла на связь с организатором торгов. В случае невыплаты оставшейся части суммы в течение месяца победителем торгов будет объявлен другой участник, уточнил он. На приобретение недвижимости компании также претендовал Станислав Прокопьев, следует из протокола торгов. С ним «Ъ-СПб» связаться не удалось.

Площадка была продана по привлекательной цене, учитывая, что речь идет о готовом арендном бизнесе, говорит партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Расположенные на участке склады целесообразно продолжить сдавать в аренду, соглашается генеральный директор компании Maris Борис Мошенский. При этом на части участка логично построить дополнительные площади для увеличения доходов, полагает он.

Земля также могла быть приобретена с целью редевелопмента и последующей перепродажи, добавляет господин Мошенский. На ней можно построить современный производственный объект или комплекс формата light industrial, уточняет руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. Площадка позволяет построить около 40 тыс. кв. м индустриально-складской недвижимости, которая будет востребована в условиях дефицита качественных площадей, оценивает господин Трушин. По данным Nikoliers, объем неудовлетворенного спроса на склады в Санкт-Петербурге превышает 500 тыс. кв. м.

Константин Куркин, Александра Тен