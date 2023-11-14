Новости с порта

В ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. По данным МВД РФ, ему инкриминируется растрата имущества компании на сумму более 1 млрд руб. с декабря 2009-го по ноябрь 2012 года. По версии следствия, он дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юрлица, в том числе и иностранные. Сам господин Кинцл признал вину и заключил досудебное соглашение. Обвиняемого уже нельзя наказать из-за истечения десятилетнего срока давности привлечения к ответственности за такое преступление. Собеседники говорят, что решение суда по уголовному делу будет использоваться в арбитражных спорах вокруг имущества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Порт Пермь» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «По версии следствия, в период с декабря 2009-го по ноябрь 2012 года злоумышленник совершил растрату вверенного ему имущества. По его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более 1 млрд руб.»,— пояснила госпожа Волк.

ОАО «Порт Пермь» — правопредшественник одноименного АО. В 2007 году контроль над АО перешел от пермских бизнесменов к американскому миллиардеру Марку Ричу. После его смерти в 2013 году общество перешло к группе бизнесменов, среди которых был иностранец Чарльз Батлер, а также несколько граждан РФ. По данным открытых источников, в 2009–2012 годах ОАО возглавлял Марек Кинцл, который в то время имел гражданство Чехии. В начале 2014 года он покинул эту должность, передав полномочия господину Батлеру. В 2022 году решением суда контрольный пакет акций общества был истребован в пользу государства.

По данным «Ъ-Прикамье», в уголовном деле речь идет об объектах недвижимости и земельных участках. Они были в федеральной собственности, а затем Росимущество передало их «Порту Пермь» в порядке приватизации. В прошлом году прокуратура Пермского края обратилась в суд с заявлением о признании незаконным решения Росимущества о приватизации указанного имущества. По данным надзорного органа, сначала активы были незаконно переданы частной компании, а затем распределены между другими юрлицами. Соответчиками по делу признаны ООО «Порт Пермь», одноименное АО, ООО «Диджитал порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», а также чешская компания «Далтамен, СЕ». Cейчас на имущество наложен арест.

В ходе арбитражного процесса стало известно, что правоохранительные органы пытаются разобраться с ситуацией вокруг активов порта уже несколько лет. В частности, сотрудники МВД проводили доследственную проверку в отношении бывших сотрудников Росимущества, которые передавали активы. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но ее материалы были направлены в прокуратуру из-за возможного нарушения гражданского законодательства. Арбитражное дело по существу еще не рассмотрено.

По данным «Ъ-Прикамье», уголовное дело в отношении Марека Кинцла было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») еще в 2016 году. Тогда же он заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания в отношении Чарльза Батлера, с которым к тому времени у него возник конфликт. Как сообщал «РБК-Пермь», уголовное дело прекращалось в связи с истечением срока давности, но по инициативе господина Кинцла это постановление было отменено. По данным «Ъ-Прикамье», после завершения карьеры в порту Марек Кинцл проживал в России и Чехии. На заключительные следственные действия по делу он приехал из Европы летом этого года.

Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что переквалификации действий обвиняемого добился новый гендиректор АО «Порт Пермь», бывший прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы Анри Ризаев. Собеседники считают также, что господин Кинцл в любом случае будет освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. «Если верить сообщению МВД, то преступление было окончено в ноябре 2012 года,— отмечает один из них.— Срок давности привлечения к ответственности по делу за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, составляет десять лет. Соответственно, он истек год или почти год назад».

Собеседник в юридических кругах полагает, что на самом деле инициаторы уголовного дела намерены использовать решение суда для усиления позиций в других спорах. «В приговоре суда или другом судебном акте, например о прекращении дела по срокам давности, будут расписаны все установленные обстоятельства,— пояснил он.— Оно может стать преюдициальным как для арбитражного спора, так и для взыскания ущерба с обвиняемых».

Дмитрий Астахов