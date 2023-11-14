Адыгейская ГЭС сдает валюту

Как стало известно «Ъ-Юг», АО «Адыгейская ГЭС» должно ВЕРНУТЬ предпринимателю из Свердловской области Елене Сизиковой 32,7 млн руб. Арбитражный суд Адыгеи установил, что инвестиционный договор на $500 тыс., заключенный в июне 2022 года с госпожой Сизиковой, с целью подготовки разрешительной документации на строительство ГЭС, не выполнен. Кроме того, стороны договора нарушили порядок оборота наличной валюты, в том числе ограничения, введенные в РФ после начала СВО. В итоге сделка признана недействительной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГЭС рядом с Краснодарским водохранилищем так и не появилась

Фото: WWW.KBVU-FGU.RU ГЭС рядом с Краснодарским водохранилищем так и не появилась

Фото: WWW.KBVU-FGU.RU

В Майкопе Арбитражный суд Республики Адыгея взыскал с АО «Адыгейская ГЭС» в пользу предпринимателя из Каменск-Уральского (Свердловская область) Елены Сизиковой средства в сумме 32,7 млн руб., соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как следует из материалов процесса, в июне 2022 года госпожа Сизикова передала гендиректору АО «Адыгейская ГЭС» Игорю Осмоловскому наличные в сумме $500 тыс., заключив с ним инвестиционный договор на шесть месяцев. Результатом инвестиционной деятельности должно было стать получение АО проектно-разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС мощностью 85 МВт в русле реки Кубань на базе существующих гидросооружений Краснодарского водохранилища.

ГЭС должна строиться на одном из двух участков (площадь – 11,8 и 8,7 га) вблизи Восточного обхода Краснодара недалеко от шлюзов водохранилища, оба участка находятся в аренде АО.

Работа над проектом Адыгейской ГЭС идет с 2005 года, как сообщал «Ъ-Юг», в 2010 году вложения оценивались в €80 млн. Целью проекта является преодоление энергодефицита, который сдерживает развитие территории. Изначально оператором проекта было ОАО «Адыгейская ГЭС» (учредители – Игорь Осмоловский и Олег Падалка), в 2016 году компания была ликвидирована по инициативе налоговиков как неработающая. Одновременно в Майкопе было зарегистрировано одноименное АО с теми же учредителями. В 2018 году АО представило в Федеральное агентство водных ресурсов предпроектную концепцию размещения ГЭС, однако уполномоченный орган признал реализацию нецелесообразной.

В 2019 году Минэкономразвития Адыгеи расторгло с АО «Адыгейская ГЭС» соглашение о сопровождении проекта. После этого руководство АО дважды привлекало займы на разработку проектной документации, включая займодавцев в число акционеров.

Такая договоренность была реализована и с уральской предпринимательницей Еленой Сизиковой, владелицей ООО «Квас плюс» (производство безалкогольных напитков) и торгового дома «Каменск-Уральский хладокомбинат».

В декабре 2022 года госпожа Сизикова потребовала отчитаться о расходовании средств, но АО смогло представить только концепцию размещения объектов, которая ранее уже была забракована Росводресурсами. Инвестор обратилась в суд с иском о возврате денежных средств.

Вступившие в процесс Центробанк и прокуратура обратили внимание на то, что при заключении договора были нарушены ограничения на оборот наличной валюты, в том числе введенные после начала СВО.

Суд признал сделку недействительной и взыскал полученные средства, ответчик обжаловал решение в апелляционной инстанции, слушание назначено на 22 ноября.

Получить комментарии участников процесса не удалось – в базах данных нет телефона Елены Сизиковой, телефон гендиректора АО «Адыгейская ГЭС» Игоря Осмоловского не ответил.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин отметил, что у АО «Адыгейская ГЭС» очень низкие шансы добиться отмены решения в апелляционной инстанции. «Суд в целом признал инвестиционное соглашение недействительной сделкой, поскольку оно нарушает валютное законодательство: Елена Сизикова внесла инвестиционный вклад в долларах США, в то время как по общему правилу использование иностранной валюты при осуществлении расчетов на территории РФ по обязательствам не допускается, кроме прямо предусмотренных в законе случаев»,– пояснил юрист.

Управляющий партнер компании «Бендерский и партнеры» Андрей И считает, что в решении есть сомнительные моменты: «Суд, приняв иск о взыскании задолженности по договору инвестирования, признал его недействительной сделкой и применил последствия ее недействительности. Неизвестно, этого ли результата добивался истец, в решении нет указания на ее позицию по недействительности сделки. В случае, если в материалы дела от истца не поступало заявление об уточнении предмета иска, то вышестоящие инстанции имеют основания для отмены вынесенного решения»,– пояснил Андрей И.

Анна Перова, Краснодар