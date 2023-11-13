Утилизационный сбор: что это такое, кто его платит

Что такое утильсбор, кто его платит и какие тарифы вступили в силу в 2023 году — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Утилизационным сбором в России называют налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей переработки этого ТС. Платеж ввели в России в 2012 году при вступлении страны в ВТО. Он касается легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов и других видов транспортных средств.

Этот сбор был призван помочь в решении нескольких задач. В частности, сократить количество старых, заведомо неисправных машин, улучшить экологическую обстановку, поддержать отечественного производителя (им выделяются субсидии, размер которых примерно равен сбору).

Кто платит утилизационный сбор

Утильсбор — это единоразовый платеж, поэтому если производитель, первый покупатель или импортер внес его, то каждому последующему собственнику этого делать не нужно.

Уплачивают утилизационный сбор:

— импортеры (за ввезенную в Россию машину);

— производители (за транспортное средство, изготовленное в стране);

— покупатели (если за автомобиль не осуществлялась выплата утильсбора).

Платеж осуществляется на те транспортные средства, которые указаны в:

— перечне самоходных машин, утвержденном постановлением правительства №81 от 6 февраля 2016 года;

— перечне колесных транспортных средств, утвержденном постановлением правительства №1291 от 26 декабря 2013 года.

В некоторых случаях утилизационный сбор не уплачивается. Среди них:

— временный ввоз машины в страну без постановки на учет;

— ввоз ТС, которое принадлежит беженцам или вынужденным переселенцам;

— ввоз автомобиля, который принадлежит дипломатической миссии другой страны;

— если автомобилю более 30 лет с момента сборки.

Изменения 2023 года

С 1 августа текущего года в стране действуют новые тарифы по утильсборам. Особенно выросла сумма платежа для ввоза грузовиков (на 35–40%). В среднем ставка утильсбора будет индексирована в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые.

Чтобы рассчитать сумму налога, необходимо базовую ставку умножить на коэффициент. Оба показателя зависят от вида транспортного средства, его возраста и других аспектов.

Формула расчета утильсбора выглядит так: утилизационный сбор = базовая ставка ? коэффициент.

Базовые ставки утилизационного сбора в 2023 году составляют:

20 000 руб.— для категории М1 (легковые автомобили);

150 000 руб.— для всех остальных категорий ТС;

172 500 руб.— для самоходных машин и прицепов к ним, спецтехники.

Коэффициент зависит от параметров транспортного средства: возраста, категории, объема двигателя, технически допустимой массы.

Также с 1 августа частный ввоз по сниженным ставкам возможен только для личного пользования. Следует учитывать, что в новой трактовке постановления правительства ставка для физлиц приравнивается к принятой для компаний, если автомобиль перерегистрируют менее чем через год после таможенной очистки. То есть, если человек декларирует ввоз машины для частного пользования, она должна быть зарегистрирована на его имя не менее года.

Эксперты советуют при приобретении импортированного автомобиля внимательно проверять документы, потому что доплатить разницу утилизационного сбора могут предложить не продавцу (перекупщику), а покупателю.

Узнать, уплачен ли этот сбор, можно по соответствующей пометке в паспорте ТС. Ее следует проверить независимо от того, приобретается автомобиль в салоне или с рук.

Как оплатить

Если автомобиль ввозит не юридическое лицо, а «частник», то срок оплаты не установлен. Однако внести платеж следует до постановки ТС на учет и получения ПТС.

Крупные перекупщики уплачивают сбор на таможне. Российские же автопроизводители и частные лица платят в налоговые инспекции по реквизитам, указанным на сайте ФНС.