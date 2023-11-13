Запчасти разбирают на машины

В Удмуртии наблюдается рост спроса на автозапчасти, а также увеличение их стоимости за последние полгода на 20-30%, по оценкам участников рынка. Наибольшим спросом пользуются запчасти для авто бюджетного сегмента. В частности, тормоза, жидкости, ремни, ролики, цепи. Наиболее популярны автозапчасти китайского производства и комплектующие из ЮАР. Также участники рынка говорят о росте контрафакта и о том, что отличить подделку от оригинала с каждым годом все сложнее. По мнению экспертов, цены на автозапчасти продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В связи с ростом стоимости автомобилей, спрос на ремонт машин и замену запчастей в Удмуртии заметно вырос за последние полгода. Об этом говорят участники рынка. Проблем с поставками автозапчастей на рынке нет, однако последние полгода автозапчасти не прекращали расти в цене, говорят в ижевском Центре ремонта АКПП Top Gear. «Появилось много аналогов и очень много автозапчастей китайского производства в оригинальной упаковке. В данный момент на рынке автозапчастей, как и во все времена, наибольшим спросом пользуются автозапчасти бюджетного сегмента, так как запчасти люкс сегмента ломаются гораздо реже. Поэтому, купив авто подороже можно действительно сэкономить»,— прокомментировал директор Top Gear Дмитрий Махматов.

Вместе с тем на рынке появилось много контрафакта, отмечают в Top Gear. По их мнению, с каждым годом отличить подделку от оригинала все сложнее.

«Даже если внешний вид деталей максимально приближен к оригинальному, то само качество не улучшается, так как в процессе изготовления автозапчастей используются и применяются весьма бюджетные материалы. По нашим прогнозам, до конца 2023 года однозначно автозапчасти дешевле не станут. Все чаще люди начинают закупать автозапчасти впрок, например, те, что чаще расходуются, различные фильтры, свечи, тормозные колодки»,— добавил господин Махматов.

Другие участники рынка также наблюдают увеличение доли контрафакта на рынке. «С подделками столкнулись многие автомастерские: количество обращений из-за поломок, причиной которых стали недоброкачественные детали, растет с каждым днем. Чаще всего автовладельцы покупают контрафактное масло. Реже попадаются неоригинальные фильтры и свечи зажигания. Металлические комплектующие для карданного вала иногда отличаются качеством самого металла, а именно использованного сырья для производства»,— рассказал генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

В среднем, цена на автозапчасти за полгода выросла на 20-30%, говорят участники рынка. Прежде всего это касается запчастей для автомобилей зарубежных брендов, а также деталей, которые привозят под заказ (двигатели, элементы кузова, автооптика). Повышение стоимости связано с влиянием санкций на логистику и оплату товара. Цепочки поставок автокомпонентов удлиняются, стоимость перевода денег увеличивается, говорит директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «Расходные материалы практически для всех марок премиум-класса поставляются по налаженным каналам параллельного импорта. В наличии всегда есть тормозные колодки, колесные диски, фильтры, а также бамперы, лобовые стекла, фары и многое другое. Определенные затруднения остаются с поставками сложных узлов некоторых кузовных запчастей. Для таких комплектующих как двигатели в сборе, агрегаты трансмиссии, головки блоки цилиндров. Срок их поставки могут составлять до двух месяцев»,— рассказал господин Тимашов.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев отмечает, что наибольшим спросом пользуются тормоза, жидкости, ремни, ролики, цепи. «Цена “скачет” от логистики: в одних регионах РФ она может быть выше, в других ниже. Качество также оставляет желать лучшего. Цена запчастей также зависит от того, какой марки машина, какого она года выпуска. Стоимость ремонтных работ в последние полтора года выросла на 15-30%»,— рассказал господин Матвеев. Ремонт и плановое ТО дорожают, предпосылок к снижению цен в ближайшее время нет, подчеркнул эксперт.

Заметно повышается спрос на автозапчасти для китайских марок машин, отмечают участники рынка.

«Это неудивительно, ведь только за первую половину 2023 года на российском рынке китайских автомобилей реализовали больше, чем за весь прошлый год. Также комплектующие по демократичным ценам можно найти у поставщиков из ЮАР. Качество африканских запчастей не уступает западным, местные заводы хорошо оснащены, поскольку именно там находятся производства многих известных иномарок, таких как Mercedes, BMW и Toyota»,— поделился Дмитрий Демчук.

Он добавил, что отечественное производство сможет предложить альтернативу только в малых объемах. «При увеличении спроса на детали нужно будет расширять производство, вкладываться в развитие всей системы. Не стоит уповать на дешевые детали российского импортозамещения. Пока нерентабельно конкурировать с Поднебесной, но начинать нужно с малого»,— подчеркнул господин Демчук.

Ожидается, что по итогам 2024 года рост цен на запчасти составит 100% в сравнении с текущим годом, говорит директор департамента послепродажного обслуживания BWG Виталий Штифанов. «Причинами являются практически двукратный рост курса доллара и расходы на поддержание склада. После последнего изменения ставки Центробанка ставка по оборотному кредиту превышает 20%. А сейчас многие продают то, что было закуплено в прошлом году. На данный момент наблюдаются сложности с запчастями, которые не производятся в Китае, а закупаются у европейских поставщиков: тормозными системами, трансмиссиями, электронными блоками управления для машин из КНР. Это еще больше увеличивает сроки поставки и непредсказуемость ценообразования, так как стоимость комплектующих зависит не только от китайского производителя»,— прокомментировал господин Штифанов.

Татьяна Колегова