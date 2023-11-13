Жителю Красноярска дали 7,5 лет колонии по делу о фейках об армии

В Красноярске рассмотрели уголовное дело в отношении 53-летнего Игоря Орловского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвинялся следственными органами в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Ему назначили 6,5 лет колонии общего режима, рассказали в пресс-службе краевого суда.

С учетом первого приговора, который красноярцу вынес военный суд в марте также за фейки о российской армии, общий срок заключения составил 7,5 лет.

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в УФСБ по Красноярскому краю, фигурант дела весной 2022 года опубликовал в соцсети пост о событиях в Мариуполе, также он в комментариях сравнивал политические курсы СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны.

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Илья Николаев