Песков: решения о самовыдвижении Путина пока не было

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал «Ъ» о начале формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина, а также о планах его самовыдвижения, заявил, что пока в Кремле никаких решений на этот счет не принимали.

«Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем»,— сказал Дмитрий Песков.

По словам источников «Ъ», близких к администрации президента, в Кремле рассматривают варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. По данным источников, в АП планируют кампанию исходя из того, что президент будет в ней участвовать. Решение об инициативной группе говорит о том, что, скорее всего, Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Владимир Путин пока не говорил о планах участвовать в президентских выборах. Осведомленный источник «Ъ» говорил, что президент, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». 12 сентября Владимир Путин сообщил о планах объявить о решении идти на новый срок после определения даты выборов.

Подробнее — в материале «Как в первый раз».

Анастасия Ларина