«Электронная путевка» раздора

«Эффект бабочки» в бизнесе может запустить самая, казалось бы, невинная история. Вот, например, с 15 ноября продавать туры за рубеж будет нельзя без передачи данных в систему «Электронная путевка» (ЭП): завершается отсрочка ответственности и за три нарушения их могут исключить из реестра туроператоров, фактически запретив работать. В результате участники рынка, похоже, решили кардинально пересмотреть отношения с ключевыми посредниками — турагентами, на которых, по оценкам главы Российского союза туриндустрии Георгия Мохова, приходится до 80% продаж организованных туров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Библио-Глобус» уже проинформировал партнеров о необходимости до декабря 2023 года заключить новые агентские договоры. По ним продавать туры можно будет только по цене туроператора, сразу оплачивая их по официальным каналам. Агентское вознаграждение, удерживаемое сейчас продавцами самостоятельно, придется получать позже от туроператора. «Библио-Глобус» — один из крупных игроков, и его стремление полностью обелить взаимодействие с агентами может говорить о том, что практика начнет распространяться. На рынке ходят слухи, что такие корректировки рассматривают многие крупные игроки.

«Это уничтожение турагента как сегмента малого бизнеса»,— пишет один из читателей Telegram-канала «Крыша ТурДома». Другой наивно интересуется, можно ли все же продавать туры дороже туроператора, оставляя разницу себе. На рынке не скрывают, что именно на возможности иногда закладывать дополнительную комиссию, иногда — не информировать туристов о скидках, иногда — скрывать сведения об оборотах бизнеса, внося оплату через карточные переводы, часто строится маржинальность агентского бизнеса. Работать, получая только фиксированную комиссию в 5–7% от тура, многим продавцам будет уже нецелесообразно.

Выход может быть вполне очевидным — отказаться от продажи привычных организованных туров, оказывая клиентам помощь в бронировании отдельных услуг, например авиаперелет и размещение. В качестве таких тревел-менеджеров, по оценкам участников рынка, и так уже работают до 80% агентов. Вынудили обстоятельства: вначале пандемия, а потом геополитический кризис сделали невозможным покупку организованных туров в Италию или Испанию, а спрос сохранился.

Путешественникам в этом случае придется разобраться в особенностях туррынка: гарантии для организованных и самостоятельных туристов сильно отличаются. Последних, например, операторы не обязаны вывозить при возникновении на отдыхе за рубежом чрезвычайных обстоятельств. И тут возникает риск очередного радикального перелома — у регулятора появится мотивация приравнять новоиспеченных тревел-менеджеров к туроператорам.