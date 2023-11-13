Росконгресс будет работать по стандартам халяль

Росконгресс получил первый в России сертификат на конгрессно-выставочную деятельность и бизнес-туризм по стандартам халяль. Теперь ведомство сможет работать в странах с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщили в «Роскачестве».

«Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество-халяль" выдал первый в России сертификат соответствия на проведение конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по стандартам халяль. После прохождения тщательной сертификации и обучения специалистов сертификат аккредитованного органа халяль получил Фонд Росконгресс»,— сообщается на сайте ведомства.

Сертификат подтверждает, что Росконгресс может проводить мероприятия по стандартам ислама, обеспечить необходимую организацию помещений и обслуживание гостей. На таких мероприятиях персонал должен соблюдать принципы халяль и соблюдать определенный дресс-код.

Анастасия Ларина