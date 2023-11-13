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В мэрии Перми рассказали, внешний облик каких зданий не надо согласовывать с властями

Городские власти утвердили административный регламент предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика зданий. Как указано в постановлении мэрии Перми, предоставлять решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика будет департамент градостроительства и архитектуры. С 1 сентября власти города начали согласовывать внешний облик планируемых к строительству жилых домов и других зданий, расположенных в границах исторических центров, на участках ансамблевой застройки и на других значимых для Перми территориях.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласовывать архитектурно-градостроительный облик не придется при возведении зданий, расположенных на участках, на которые не распространяется действие этого градрегламента. Также речь идет об объектах, для которых не надо получать разрешение на строительство, о зданиях в пользовании учреждений по исполнению наказания. Не подпадают под действие регламента объекты обороны и безопасности, Вооруженных сил РФ, гидротехнические, подземные сооружения, сооружения для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Внешний вид строений для гидрометеорологических, агрометеорологических и других наблюдений, для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов также не придется согласовывать. В список попали и другие спецобъекты — в сфере обращения с радиоактивными отходами, атомной энергией и прочих отраслях.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика должно направляться девелоперам или владельцам участков под застройку в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Комиссия по согласованию внешнего облика зданий создана в администрации Перми этой осенью. Ее возглавил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

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