В крымских санаториях построили модульные корпуса на 240 номеров

В Крыму на территории здравниц и санаториев построили модульные корпуса для туристов в общей сложности на 240 номеров. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на председателя Ассоциации курортов Крыма Александра Плахотного.

Увеличение номерного фонда стало возможным при поддержке правительства РФ, отметил эксперт. Обеспечить работу в межсезонье помогают социальные фонды, подчеркнул господин Плахотный.

Также субсидии государства по ключевым ставкам Центробанка позволяют привлечь новых инвесторов. В настоящее время в Ялте планируют провести реконструкцию двух крупных санаториев с помощью инвестиций. Проектом предусмотрены строительство новых зданий, благоустройство пляжей и территорий.

Анастасия Донскова

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