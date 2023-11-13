15,3 миллиарда долларов составил профицит внешней торговли РФ в сентябре 2023 года, сообщил Банк России. Показатель вырос с $10,6 млрд в августе. Внешнеторговый профицит с начала года, таким образом, приблизился к $90 млрд, что сопоставимо с показателем за тот же период мирного 2021 года ($107,8 млрд). В 2022 году из-за взлета цен на основные экспортные товары РФ и стремления контрагентов завершить сделки до введения ограничений профицит в январе—сентябре достигал рекордных $238 млрд. Экспорт РФ сентябре увеличился до $40,0 млрд ($36,4 млрд в августе), импорт — снизился до $24,7 млрд ($25,4 млрд), подтвердив перелом тренда в связи с взлетом курса рубля и ограничивающими его действиями властей.