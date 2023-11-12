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Коммерсантъ FM
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Умерла драматург Нина Садур

Российская писательница, драматург и прозаик Нина Садур умерла в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Об этом агентству ТАСС сообщила ее дочь Екатерина Садур.

Нина Садур

Нина Садур

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нина Садур

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу»,— сказала Екатерина Садур. Отпевание пройдет в среду, 15 ноября. Дату похорон пока не определили.

Нина Садур родилась в Новосибирске в семье поэта-фронтовика Николая Перевалова и учительницы русского языка и литературы Виктории Колесниковой. Начала писать в конце 1970-х годов, ее первая публикация была в журнале «Сибирские огни».

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, где занималась в семинаре Виктора Розова. В начале творческой карьеры, чтобы заработать на жизнь, мыла в столичном театре полы. Известность пришла к ней после первого сборника пьес «Чудная баба», который вышел в 1989 году. В том же году ее приняли в Союз писателей СССР.

Первым пьесу Нины Садур «Чудная баба» поставил режиссер Студенческого театра МГУ Е. Славутин. После него — Ленком, Театр имени Ермоловой и «Бенефис». В начале 1990-х пьеса «Чудная баба» прозвучала по радио Швеции. Спектакль по пьесе Нины Садур «Красный парадиз» ставили в Стокгольме. В 1999 году по ее пьесе «Уличенная ласточка» режиссер Кирилл Серебренников снял сериал «Ласточка».

Анастасия Ларина

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