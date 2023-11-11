Три КПП на финско-российской границе запретили въезд велосипедистов из России

На финско-российской границе как минимум три КПП перестали пропускать велосипедистов из России. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости» и «Фонтанка».

«Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии»,— сказал собеседник «РИА Новости» в пограничной охране КПП «Ваалимаа».

Как пишет «Фонтанка», велосипедистов разворачивают также у КПП «Иматра» и «Нуйамаа». На сайте погранслужбы Финляндии информация о новых ограничениях не указана, уточняет издание.

Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма 30 сентября. До этого власти ограничили въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами.

8 ноября погранслужба юго-восточной Финляндии опубликовала отчет, согласно которому в октябре во въезде в страну отказали 104 гражданам России. Большую часть отказов объяснили новыми правилами в отношении бизнес-путешественников, студентов и владельцев финской недвижимости с российскими паспортами.

Петр Бузлаев