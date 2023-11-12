Борис Гребенщиков: концерты в России мне никто играть не даст

Музыкант Борис Гребенщиков (признан Минюстом иностранным агентом) заявил в интервью Forbes, что сейчас никто не даст ему играть концерты в России. По его словам, ему прямо сказали о том, что у него могут возникнуть проблемы с законом, если он вернется в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Гребенщиков (объявлен иностранным агентом)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Борис Гребенщиков (объявлен иностранным агентом)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«По причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе»,— сказал господин Гребенщиков.

Музыкант заявил, что в России есть много людей, для которых он пел и продолжает петь, но с ними он разлучен «по капризу власти». «Поэтому просто пока я терплю. Но то, что я делаю, я всеми методами доношу до тех, кто живет в России»,— отметил он.

В мае 2022 года в интервью израильскому каналу Channel 9 он рассказал, что передал Украине часть суммы от своих концертов в Берлине, а также в очередной раз высказался против решения РФ начать военные действия на Украине. После этого суд Москвы признал его виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 тыс. руб. В июне текущего года Минюст объявил его иноагентом. Сейчас господин Гребенщиков вместе с женой проживает в Лондоне.

Эрдни Кагалтынов