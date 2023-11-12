50 человек с битами напали на поддерживающих Палестину активистов в Лионе

На участников конференции коллектива Palestine 69 во французском Лионе напали около 50 человек с бейсбольными битами, палками и минометами. Об этом сообщил местный телеканал BFM Lyon. В правоохранительных органах телеканалу подтвердили арест одного из участников нападения.

«Это крайне правые. Они атаковали из минометов, я держу один в руке»,— сказал президент коллектива Palestine 69 Жером Фаюнель в телефонном разговоре с изданием Le Monde. По его словам, коллектив будет подавать заявление о нападении.

В администрации Лиона телеканалу BFM сообщили, что сотрудники полиции прибыли на место нападения через 13 минут после обращения. По их данным, три человека получили легкие ранения. BFM отмечает, что об избиении бейсбольными битами и применении минометов сообщили только участники коллектива. При этом Le Monde отмечает, что полицейские прибыли на место нападения с задержкой.

Мэр Лиона Грегори Дусе сообщил BFM, что намерен подать в суд на своего заместителя по вопросам безопасности Мохамеда Чихи. «Maison des Passes снова стал мишенью крайне правой группы. Эти нападения, организованные небольшими ультранасильственными группами, неприемлемы. Я хочу выразить свою поддержку жертвам»,— написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По данным телеканала, к нападению могут быть причастны участники националистического движения Les Remparts, ранее выступавшего против миграционной политики. Само движение отрицает причастность к инциденту.

Согласно информации на сайте коллектива Palestine 69, организация была создана для борьбы за права палестинского народа. Коллектив существует с 2000 года. Структура коллектива объединяет отдельных участников, а также около 30 ассоциаций, союзов и политических партий. Цель организации — урегулирование палестино-израильского конфликта.

Полина Мотызлевская