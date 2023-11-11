«Зенит» добавил сердец на эмблему клуба

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» изменил свою эмблему, добавив два сердца вместо звезд. В пресс-службе клуба объяснили, с чем это связано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

В России проходит акция по борьбе с агрессией в Сети (кибербуллингом) и за ее пределами. В связи с этим «Зенит» выразил свою сопричастность к решению проблемы. В рамках недели борьбы с унижениями и оскорблениями в Интернете с 10 по 17 ноября у клуба будет эмблема с двумя белыми сердцами. Таким образом футболисты выразили негативное отношение к агрессии пользователей.

«Футбольный клуб "Зенит" призывает всех болельщиков сине-бело-голубых относиться внимательнее к комментариям, быть вежливыми с собеседниками в интернете и беречь своих близких»,— подчеркнули в пресс-службе клуба.

Там добавили, что атлеты разного уровня навыков игры в футбол также сталкиваются с кибербуллингом. Это и учащиеся спортивных школ, еще сомневающиеся в своих способностях, и профессиональные игроки, которые в ходе матча каким-либо образом не оправдали ожидания фанатов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин стал новым президентом футбольного клуба.

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