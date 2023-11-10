Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин стал президентом Федерации футбола Петербурга

Новым президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга назначен бывший игрок «Зенита», футбольный эксперт, позднее — депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин. До последнего времени он занимал должность генерального секретаря петербургской футбольной федерации. Кандидатура господина Игонина была утверждена на очередной конференции 10 ноября, сообщил в своем Telegram-канале спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Искренне поздравляю с избранием. Лешу знаю давно и могу с уверенностью сказать: он — настоящий профи»,— написал господин Бельский.

Ранее пост президента Федерации футбола Петербурга занимала генеральный директор ООО «Газпром Лахта» Елена Илюхина. Она была избрана на эту должность в декабре 2020 года на четырехлетний срок и должна была руководить городской федерацией до декабря 2024 года.

Алексей Игонин попал в систему ФК «Зенит» в 1995 году и играл за петербургскую команду до 2004 года. Также в разные годы он выступал за новороссийский «Черноморец», раменский «Сатурн» и махачкалинский «Анжи». В составе «Зенита» полузащитник провел в общей сложности 180 матчей и забил 8 голов. В сезoне-2002/2003 Игонин выиграл Кубок Российской лиги.

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