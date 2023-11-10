Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире «4 канала» призвал горожан перестать возводить снеговиков фаллической формы, получивших название «членовики». Всплеск народного творчества городские власти наблюдают с конца октября. Пока за непристойным занятием удалось застать лишь учащихся Уральского политехнического колледжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Творчество екатеринбуржцев принимает разные формы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Фото: telegram-канал SHOT Следующая фотография 1 / 3 Творчество екатеринбуржцев принимает разные формы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Фото: telegram-канал SHOT

В пятницу, 10 ноября, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире «4 канала» призвал граждан перестать лепить снеговиков в виде фаллосов, когда в городе вновь выпадет снег. «Я надеюсь на сознательность горожан. Не всем нравится такое творчество в кавычках. Наверное, как-то надо остановиться и перестать таким видом деятельности заниматься. Мы, как коммунальные службы, это как снег будем вывозить с территории города»,— сказал господин Бубнов.

Массовое строительство снежных фаллосов в Екатеринбурге началось в конце октября, когда в городе прошли снегопады. Первый снеговик фаллической формы появился около здания Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ), который был снесен коммунальными службами с помощью трактора. Позже похожие работы начали появляться в различных районах Екатеринбурга. В местных СМИ и социальных сетях их стали называть «членовиками».

Городские власти пообещали уничтожать «неприличные» снежные скульптуры. «Тут нечего комментировать. Это безобразие», — заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (цитата по 66.ru). На появление членовиков отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с изданием «Газета.Ru» он назвал «дегенератами» граждан, которые лепят метровые снежные фаллосы в Екатеринбурге. По мнению парламентария, авторов скульптур надо «изловить» и набить им на лбу их «произведения» в лучше тату-салоне города. «И к паспорту сфотографировать, чтобы у него в паспорте фотография была с такой татуировкой. Это будет лучшая награда, признание всенародное будет»,— сказал он. В случае участия детей в лепке неприличных снеговиков Виталий Милонов предложил привлекать к ответственности их родителей.

За изготовление членовика чуть не пострадали учащиеся Уральского политехнического колледжа. По данным telegram-канала «Свет Екатеринбург», руководство образовательного учреждения смогло вычислить тех, кто слепил членовика во дворе колледжа. Они были вызваны к руководству для профилактической беседы. Получить комментарий «Ъ-Урал» в колледже не удалось — представители учебного заведения не ответили на телефонные звонки.

В пресс-службе УрФУ, около здания которого появился первый фаллический снеговик, рассказали «Ъ-Урал», что не планируют наказывать студентов за лепку фигур.

По словам председателя общественной палаты Екатеринбурга, ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина, прилично воспитанные люди «такой дурью не занимаются». «Не надо себя опускать ниже плинтуса. Нельзя этим заниматься в XXI веке. Это не то, чем может гордиться Екатеринбург»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев