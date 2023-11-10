Константин Дьяченко назначен и.о. главного федерального инспектора по Липецкой области

Исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Липецкой области назначен Константин Дьяченко, следует из информации на сайте облправительства. Ранее эту должность занимал Олег Снежков. Его увольнение официально не комментировалось.

Константину Дьяченко 50 лет. Он окончил Дагестанский государственный технический университет, Санкт-Петербургский военный артиллерийский университет (ныне — Михайловская военная артиллерийская академия), Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 1990–2019 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР, внутренних войсках, войсках национальной гвардии РФ. Имеет воинское звание генерал-майора. С 2019 года работал федеральным инспектором по Липецкой области.

Олег Снежков был назначен на должность главного федерального инспектора по региону в 2016 году. Он перешел на нее с поста федерального инспектора по Костромской области.

Алина Морозова

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