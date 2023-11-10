Сухогруз «Спарта II» временно убрали с линии Петербург — Калининград

Универсальный сухогруз «Спарта II», задействованный на контейнерной линии Санкт-Петербург — Калининград, временно вывели из работы для прохождения планового ремонта. Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Оборонлогистики» ремонт займет около двух недель, судно уже находится на Канонерском судоремонтном заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Оборонлогистика» Фото: пресс-служба «Оборонлогистика»

В ходе ремонта планируется выполнить техобслуживание главных и вспомогательных механизмов, грузовых кранов «Спарты II», а также провести диагностику винторулевого комплекса. Кроме того, на судне модернизируют судовую спутниковую связь и установят новый комплекс, работающий с российской спутниковой группировкой.

Сухогруз «Спарта II» начал работать на линии между Усть-Луга — Балтийск с конца октября 2022 года, когда он был передислоцирован вслед за судном «Спарта» из Новороссийска. В декабре 2022 года было принято решение о смене основного порта загрузки с Усть-Луга на Большой порт Санкт-Петербурга в интересах грузоотправителей.

В пресс-службе «Оборонлогистики» уточнили, что не ожидают значительного снижения объема перевозок из-за временного отсутствия «Спарта II», так как сухогруз «Спарта» продолжает работать на линии в обычном режиме.

С начала 2023 года «Спарта II» перевезла на линии Петербург — Калининград 115 428 тонн грузов, включая 1 307 ед. (32 095 т) техники, 5 997 шт. (76 390 т) контейнеров и 6 943 т. генерального груза.

Универсальный сухогруз «Спарта II» может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения, имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 60 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом. Длина судна составляет 121,7 м, ширина — 18,7 м. При максимальной загрузке «Спарта II» имеет следующие характеристики: дедвейт — 8000 тонн, осадка — 7 м, скорость — 11 узлов.

Владимир Колодчук

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