Петербургские пекарни «Пуд хлеба» станут частью сети «Коржов»

Пекарни «Пуд хлеба» войдут в состав сети «Коржов». Об этом сообщил «Ъ-СПб» гендиректор и учредитель «Коржова» Сергей Артемов. Покупателем бизнеса в Санкт-Петербурге стал франчайзи-партнер сети «Коржов», рассказал он, не уточнив подробностей. Сумма сделки не раскрывается.

«Пуд хлеба» управляет семью пекарнями в Санкт-Петербурге. В 2022 году его выручка выросла на 26,5%, до 139,8 млн рублей, чистая прибыль — увеличилась на 31%, до 10 млн рублей, указано в kartoteka.ru. Прежние владельцы сети — собственник страховой компании «АБ Групп Страхование» Максим Зимин и его партнер Дмитрий Трещенок.

«Коржов» управляет собственным производством и 15 пекарнями в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Соинвестором сети выступает владелец крупного производителя сыра – группы компаний «Нева милк» Альберт Суфияров.

В течение трех месяцев заведения «Пуд хлеба» сменят название, отмечает господин Артемов. Новые пекарни находятся в удачных локациях, где «Коржов» ранее не был представлен, что позволит повысить узнаваемость бренда, объясняет он.

Константин Куркин

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