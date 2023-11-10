В 2024 году в аэропорту Тамбова планируют открыть новые регулярные рейсы

Новые регулярные рейсы хотят открыть в аэропорту Тамбова в 2024 году. Для этого власти рассчитывают до конца 2023-го получить разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования, уже смонтированного на взлетной полосе. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти региона прорабатывают расширение направлений полетов в сотрудничестве с авиакомпаниями, использующими самолеты более высокого класса, в том числе S7, «Аэрофлотом» и «Россией». Сейчас в регионе работает только «Руслайн».

В июле аэропорт Тамбова получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам на пять лет. Он был выдан после оценки проведенной реконструкции аэропорта, в частности, ремонта взлетно-посадочной полосы специализированной комиссией. По словам губернатора, это означает, что воздушная гавань «в ближайшем будущем» сможет принимать самолеты более высокого класса, включая Sukhoi Superjet.

Для этого, по словам господина Егорова, был увеличен штат пожарно-спасательной службы, организовано обучение персонала, заключены контракты на обустройство аварийно-спасательной станции, аэродромного радиолокационного комплекса. Всего на модернизацию воздушной гавани в 2023-2025 годах заложено 348 млн руб. О выделении этой суммы из бюджета региона стало известно в конце июня. Общая стоимость модернизации аэропорта не должна превысить 4,5 млрд руб., как рассказывали «Ъ-Черноземье» в правительстве области.

Губернатор добавил, что в планах на ближайшее время — обустройство общественных пространств аэровокзала. По его словам, скоро он станет «более современным и гостеприимным».

Тамбовский аэропорт остается единственным работающим в Черноземье — функционирование остальных было приостановлено после начала спецоперации. Из воздушной гавани Тамбова выполняются полеты в Москву и в Санкт-Петербург. По данным облправительства, «все рейсы практически полностью загружены, что говорит о востребованности воздушных перевозок жителям и гостями Тамбовщины».

Подробнее о возобновлении полетов в Тамбовской области в мае 2022 года — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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