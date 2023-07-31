Тамбовский аэропорт получил сертификат соответствия на пять лет и готов к приему Sukhoi Superjet

Аэропорт «Тамбов» получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам на пять лет, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Максим Егоров. Он пояснил, что такое решение приняла специализированная комиссия после оценки проведенной реконструкции аэропорта, в частности, ремонта взлетно-посадочной полосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Получение сертификата означает, что наш аэропорт безопасен и сможет принимать в ближайшем будущем воздушные суда более высокого класса, включая Sukhoi Superjet,- пояснил господин Егоров. - Модернизацию аэропорта мы проводим впервые за 50 лет. Это очень дорогостоящий и многоэтапный процесс. На эти цели мы смогли привлечь федеральную поддержку и нашли средства в областном бюджете. Стратегически это было очень важное и правильное решение».

Местный аэропорт по-прежнему остается единственным действующим в Черноземье. Сегодня из Тамбова полеты выполняются в Москву – с понедельника по пятницу и Санкт-Петербург – четыре раза в неделю. «Все рейсы практически полностью загружены. Мы продолжаем прорабатывать вопрос расширения направлений полетов и сотрудничества с авиакомпаниями S7, ''Аэрофлот'' и ''Россия''»,- добавил глава области.

В конце июня стало известно, что на модернизацию аэропорта в Тамбове выделили еще 348 млн руб. из бюджета региона. А общая стоимость работ ранее оценивалась в 4,5 млрд руб. Летом 2022 года начался ремонт взлетно-посадочной полосы за 694 млн руб.

Владимир Зоркий