Правительство Тамбовской области выделило еще 348 млн рублей на модернизацию аэропорта

На модернизацию аэропорта в Тамбове выделили еще 348 млн руб. из бюджета региона. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Единственный работающий в Черноземье аэропорт готовят к эксплуатации самолетов нового типа, включая Sukhoi Superjet. В рамках модернизации предусмотрена покупка спецтехники для приема судов SSJ-100 и спецтехники для зимнего содержания аэродрома. Кроме того, будет усилена пожарно-спасательная служба: для этого обустроят пожарную станцию и купят пожарный автомобиль. Также продолжается анонсированный прошлым летом монтаж нового светосигнального оборудования. Его должны запустить этим к осени, что «позволит вернуться к вопросу об организации полетов по более удобному расписанию, в том числе в темное время суток».

Общая стоимость модернизации аэропорта не должна превысить 4,5 млрд руб., как рассказывали «Ъ-Черноземье» в правительстве области. Летом 2022 года начался ремонт взлетно-посадочной полосы, стоимость которого оценили в 694 млн руб. Эти работы планируют завершить до конца 2023 года.

Из тамбовского аэропорта выполняются полеты в Москву и в Санкт-Петербург. По данным облправительства, «все рейсы практически полностью загружены, что говорит о востребованности воздушных перевозок жителям и гостями Тамбовщины». В связи с этим региональные власти прорабатывают вопрос расширения направлений полетов и сотрудничества авиакомпаниями, использующими самолеты более высокого класса, в том числе S7, «Аэрофлот» и «Россия». Сейчас в регионе работает только «Руслайн».

Власти Тамбовской области дважды восстанавливали авиасообщение с другими регионами. В ноябре 2021 года самолеты впервые после почти двухлетнего перерыва стали летать из Тамбова в Москву. А в мае 2022 года после переговоров губернатора Максима Егорова с федеральными ведомствами аэропорт первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные с начала спецоперации авиарейсы.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «У Черноземья пробиваются крылья».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте