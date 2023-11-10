В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за преступления на службе

В Госдуму внесен пакет законопроектов, одним из которых предлагается установить уголовную ответственность за правонарушения, совершенные добровольцами при выполнении боевых задач. Другим законопроектом предлагается определить подсудность уголовных дел, связанных с добровольцами,— закрепить их за военными судами.

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В пояснительной записке к первому из проектов указывается, что добровольческие формирования наравне с военнослужащими российской армии участвуют в боевых действиях и обеспечиваются необходимым вооружением и военной техникой. Однако уголовная ответственность за правонарушения во время выполнения задач для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, не предусмотрена.

Установить уголовную ответственность для добровольцев предлагается за отказ от выполнения боевых задач, самовольное оставление мест их выполнения, утрату или намеренную порчу вооружения, а также добровольную сдачу в плен. Привлекать добровольцев к уголовной ответственности предлагается за преступления, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Авторами проектов стала группа депутатов от «Единой России»: Андрей Картаполов, Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин.

13 июня президент Владимир Путин сообщал о 150 тыс. человек, принятых на службу по контракту с января (вместе с добровольцами — 156 тыс. человек). 3 сентября зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что общее число контрактников и добровольцев — 280 тыс. человек. 9 ноября он рассказал, что на контрактную службу в армию в 2023 году приняли около 410 тыс. человек. Количество участников добровольческих формирований он не назвал.

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